回归25年港股跑输A股 与大陆关系紧密是福亦是祸

来源：彭博社

作者：Jeanny Yu

自1997年回归以来，香港股市迄今上涨了两倍以上，但仍然落后于沪市。

基准恒生指数自1997年以来的总回报率超过230%。同期上证综合指数和标普500指数指数的回报率分别为320%和580%。

在这四分之一世纪中，香港的经济已从由本地房地产开发商，银行和公用事业巨头主导转变为与中国大陆和中共高层对国家的愿景密不可分。

这一变化为看好中国经济的投资者提供了巨大机会，但也让市场步入了由盛转衰的周期，在过去一年半中国当局对私营行业实施监管整顿前，港股的风险一直被市场低估。

恒生指数成分股中大陆公司占到三分之二，随着中共加强对市场的影响力，以下数据将有助于揭示大陆企业是如何主导香港股市的及其对投资者的含义。

赢家和输家

港股跑输其他市场的程度达到2000年末以来最大，2020年末蚂蚁集团IPO被叫停、监管部门开始对香港上市科技巨头实施整顿。

目前市值最大的六支股票中三支来自科技业，导致市场很容易受到中央政策的影响。习近平一方面希望中国公司可以和居于领先地位的美国科技企业一争短长，另一方面又试图调整这些公司的经营模式以贴合其倡导的“共同富裕”目标。

腾讯控股的市值已从去年约1万亿美元的峰值跌至不到4500亿美元，非短线投资者面临亏损威胁。

大科技、大风险

当前的动荡对香港股市来说不是一次性的。 中国石油遭遇了与腾讯类似的命运，在政府改变大宗商品密集型发展模式后，该股市值由2007年时的1万亿美元变成现在只有1,380亿美元。

GAM Investment Management驻苏黎世的投资总监Jian Shi Cortesi表示，“遗憾的是，如果我们谈论的是香港的中国科技公司，或者只是香港的一般中国公司，我觉得他们从兴盛到衰落的周期还没有结束”。

由盛转衰

但她仍然看好长期前景以及香港股市的巨大机会，后者在3月触及谷底后已经开始攀升。

“我们看到许多公司的估值处于多年低位，” Cortsi说，其中一些公司的股价已经下跌了90%。

大陆公司为主

香港交易所行政总裁欧冠升对此也不担心，他预计未来10年，中国股票和债券市场规模将增长逾两倍，至100万亿美元以上，港交所有很大的扩张潜力。

欧冠升上个月告诉彭博新闻社，“我们的位置独一无二，紧邻全球最有机会的市场” 。

港交所取得的巨大成功之一是2014年底启动的沪港通，2016年又有了深港通。自那以来，中国大陆投资者已经成长为香港股票交易市场的一股新力量，占日均成交的10%以上。

据中国证监会网站公告，两地股票互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。

大陆资金

欧冠升认为，将有更多大陆公司在香港上市，那些被迫从美国退市的中资公司会选择香港。

海通国际资产管理驻香港董事总经理兼投资策略团队负责人主管陳彥甫表示，中美紧张局势加剧料令香港受益，因为中国企业希望找到离本土更近，且政治更安全的替代选项。

但实际情况并非如此。 彭博数据显示，自1997年以来约2,300家公司在香港上市，股票发行速度似乎有所放缓。

股票发行

自1月初以来，香港的新股筹资规模较去年同期下降约90%，同期全球降幅约70%，亚洲下降29%。

与此同时，数据显示，大陆交易所的交易活动依然强劲，今年累计募集资金总额增加了约10%。

“香港长期以来被视为西方进入中国的窗口，因为在这里开展业务方便、且更安全更有可预见性，而现在香港越来越多成为中国进入西方的窗口，” 香港私募股权投资公司开元资本的首席投资官Brock Silvers表示。 “香港与大陆之间密不可分的经济联系对其虽有好处，但也染上了风险。”