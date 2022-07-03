美股逾50年来最糟糕的跌势可能还有下半场

来源：彭博社

作者：Sagarika Jaisinghani、Jess Menton、Jan-Patrick Barnert

对于许多投资者而言，这是一个嘈杂纷乱、成本高昂的时代。但2022年现在只过了一半，股市的命运在下半年可能还有更多的曲折反复。

上半年表现为1970年以来最差的美股市场如今面临三重压力：通胀，经济衰退风险、企业利润下滑威胁。华尔街对2022年的预测几乎全军覆没，眼下投资者最关注的是可能导致滞胀及估值损失的更多负面因素的集合。

“股指接下来10%的变动很可能是向下，而不是向上，” Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示。 “只有央行调整政策股市才能触底反弹，我们认为未来几个月不可能出现这种情况。”

就单日跌幅而言，今年是美股史上表现最糟糕的年份之一。根据彭博汇编的前二十年数据，标普500指数今年有14次日跌幅至少达到2%，位列历史最差年份前十名之列。

尽管如此，芝加哥期权交易所的波动率指数仍低于过去的熊市水平，表明市场尚未看到在持续性上涨前必须出现的洗盘。

根据过去的熊市历史， 标普500指数应该会在2022年底之前出现一些反弹。但在衰退的年份里那就是另外一种情况了，股市的新低还没有到来。

摩根士丹利的Michael J. Wilson表示， 标普500指数需要再下跌15%-20%至3,000点左右才能充分反映经济萎缩的规模。在盛宝银行股票策略主管Peter Garnry看来，该指数的底部比1月创下的纪录高位低约35%，意味着还有约17%的下行空间。

华尔街多头认为下半年会更好，但不足以弥补迄今为止的所有跌幅。在欧洲，策略师们在一次调查中预计斯托克600指数将较上年下跌4%，目前指数跌幅约为17%。

盈利预测

对企业的盈利预测依然相对乐观。不过两周后欧美企业第二财季业绩的出炉将考验市场信心。眼下消费者情绪恶化还未影响到坚挺的需求，但迹象显示近期美国的消费者支出正在走软。

“支出一直坚挺，因为疫情期间积累的积蓄弥合了这一缺口，” ，Van Lanschot Kempen董事总经理Anneka Treon表示，“这显然是不可持续的。”

全球利润率预估被认为过于乐观。对于高盛集团的策略师来说，无论经济是否陷入衰退，明年美国公司的利润率可能都会下降。

强劲的盈利预期使得美国和欧洲企业的估值似乎低于长期平均水平，吸引了部分投资者逢低买入，推动股市短期上涨。但与债券收益率相比，至少欧洲的股票看起来并不便宜。

“通胀、通胀、通胀”

虽然经济衰退担忧加剧，但问题的核心是通胀失控。尽管央行采取了更加激进的措施，但通胀仍在愈演愈烈，这可能成为引发经济衰退拐点的重要因素。虽然有一些迹象显示通胀接近见顶，但年初时被指责低估通胀威胁的央行还没有收手打算。

“通胀处于许多人前所未见的水平，央行正在将利率上调至全球金融危机之前的程度，” 富达国际投资组合经理Caroline Shaw表示，“政策失误很可能发生，这会对市场产生重大影响。”

“通胀、通胀、通胀，” Swissquote高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，这“将决定我们是否会在形势恶化之前看到U型反转，或者下半年全球是否会迎来更深的黑暗。”