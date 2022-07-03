台湾总在对抗中被提起，在对话时被忘记

来源：台湾《联合报》

联合报社论

北约峰会提出新版“北约2022战略概念”，对北约战略作出重大调整。俄罗斯不再是十二年前被期望的战略伙伴，而是“最重要和最直接的威胁”；中国则被认为构成“系统性挑战”，这也是北约自上世纪中叶成立以来首度将中国的威胁纳入战略概念。至此，美欧对抗中俄的全球战略形势确立，周边各国面临选边压力；而台湾，往往冲到美中对抗的前沿，然后被挤到美中对话的边缘。

法国总统马克龙曾把遭到美国特朗普政府背弃的北约，形容为“正在脑死”，莫斯科对此表示赞赏。但俄罗斯入侵乌克兰，却激活了北约；俄罗斯对欧洲和平秩序与安全环境的破坏，促成北约战略概念的重大调整。而这个以北美和欧洲为主体的区域性集体防卫组织，原来的战略概念没有一个字提到中国；如今远在太平洋的中国，却因对欧洲大西洋安全带来“系统性挑战”，而进入世界最大军事联盟的战略概念范围内。

其实北约秘书长史托腾柏格去年就指出，随着美国调整亚洲地缘战略重心，北约也重新思考战略目标，并预告今夏将修改战略概念，对抗中国崛起。俄乌战争让北约把焦点从中国拉回俄罗斯，但新版战略概念仍以仅次于俄国的篇幅，讨论应对中国的挑战。而且新版战略概念虽没提台湾，史托腾柏格仍举“霸凌台湾等邻居”为例，说明中国的严重威胁。

北约分神亚洲，台外交部称道，乐见北约展现全球视野。但北约虽表明愿长期支持乌克兰，却和美国一样坚持不派兵对抗俄军；北约也不告诉乌克兰应该接受什么条件，史托腾柏格却暗示“和平是可能的，只看乌克兰愿意在领土和主权上妥协多少”；法德军舰现踪亚洲，但台海有事，台湾能期望北约万里出兵对抗中国大陆？或者会被问愿意妥协多少？

根据新的战略蓝图，美国增兵强化北约东翼，北约邀请瑞典芬兰加入，日韩澳新出席北约峰会，从欧洲大西洋连结印度太平洋，明白绘出美欧对抗中俄的战略走向。美国总统拜登说，“普京企图将欧洲芬兰化，结果却导致欧洲北约化”。其实如果俄乌战争促成“欧洲北约化”，那么美国在特朗普政府时期就想建立“亚洲北约”，拜登政府则让北约延伸到亚洲。

但北约只视中国为“系统性挑战”，美国则认为中国不仅是“最严峻的长期挑战”，更是唯一兼具重塑国际秩序意图和能力的国家，美国将以“投资—结盟—竞争”的战略，聚焦于中国带来的挑战。从美国与日、韩的双边军事同盟，到四方安全对话、英美澳安全联盟、印太经济架构，都是剑指中国的结盟布局；从拜登亚洲行，到美国与亚细安峰会、G7峰会与北约峰会，也都是围堵中国的重要环节。世界从冷战走向后冷战，又回到新冷战；全球地缘政治风险不断升高，从印度太平洋到欧洲大西洋上演的大国竞争日益激烈。

不过，美国与中国竞争，但努力避免冲突；北约视中国为系统性挑战，但并未视为敌人；美欧都表示要与中国进行建设性接触。于是，美欧与中国竞争时，台湾就是对抗中国的有力理由；但要进行建设性接触或避免竞争变冲突时，台湾就被迫回避。美国完成了与中国竞争的结盟布局，却同时进行着拜习通话的布置，并释放台美关系升温的讯息；但台湾反中抗俄、吃莱猪、奉献台积电，还是不知道世纪倡议的牛肉在哪里。当两岸只有对抗没有对话，只有冲撞没有桥梁，台湾就会继续在美欧与中国大陆的对抗中被提起，然后在对话时被忘记。