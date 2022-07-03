中国三大航史上最大订单花落空客 意味着什么

来源：澎湃新闻

作者：邵冰燕

中国三大航空央企的史上最大订单，花落欧洲飞机制造巨头空中客车，引发业界广泛关注。

7月1日晚间，南方航空、中国国航和中国东航先后宣布，拟购买292架空客A320NEO客机，目录价格总计为372.57亿美元，换算成人民币超过2400亿元。

三大航公告显示，飞机购买合同交易金额是经合同签订双方以公平磋商厘定。实际交易中空客公司会给予航司较大优惠幅度，因此本次购买飞机的实际价格将低于上述基本价格。

据澎湃新闻记者梳理三大航往期公告发现，此次交易均为三大航有史以来飞机购买订单中，数量最大和订单金额最高的单笔订单。

三大航为何在当下抛出史上最大订单？这笔“团购”式订单为何又会选中空客A320NEO？这笔订单又对空客最大的竞争对手波音意味着什么？

三大航为何在该节点签下史上最大订单？

南航、国航、东航是中国三大航空央企，业务量占据国内半壁江山。2021年，三大航及其子公司运输总周转量占比各航司总运输周转量超六成，达66.3%。三大航营业收入共计2433.03亿元，占国内航司总营收57.31%。

三大航空央企为何会在此时联手出手狂买飞机？

“此次订单节点，对航司而言纵向对比或有更大的价格优势。”民航专家李瀚明告诉记者，当下飞机销售行业受疫情导致的运力过剩影响市场低迷，正处于逐步复苏的阶段，因此当下节点购买所需的机型，优惠幅度会更大，也展示了三大航对2024年后中国民航国内外出行需求增长的信心。

根据公告，三大航这次拟购的292架客机，拟定交付的时间比较接近，均为分批交付，最早于2024年开始交付，最晚至2027年全部交付完毕。

一位空客内部人员向记者透露，去年空客就有不少超过百架的全球订单。此次三大航各自的订单都不是空客近几年架数和金额最多的订单。

河南省航空业协会专家委员会秘书长、航空经济发展河南协同创新中心研究员乔善勋告诉记者，此次三大航司央企一起买飞机，更像是一种“团购”活动，价格或比单个谈更低。“目前全球航空市场已经在走修复形态，不能为了短期的波动而忽视长期的增长。现在购买新的客机也是为了提前对机队运力进行规划和储备”。

东航在公告中表示，在航空市场尚未完全恢复的情况下，公司引进飞机有利于争取更优的商务条件，本次交易公司在飞机价格和其他一些商务条款等方面获得了比过往更优的条件。

此次订单也是为了三大航的窄体机更新作准备。东航称此次引进飞机交付期间，公司部分存量窄体飞机因机龄较大以及租赁到期等原因将陆续退出，因此此次订单将部分起到对存量机型的置换更新作用。南航表示，此次订单将使南航集团运力增长约13.0%。国航与深航的订单将使国航集团运力增长约10.4%。

此外，李瀚明还提到，今年上半年各地疫情散发，下半年有暑运加持，因此于下半年签订购买协议，或也是考虑到不加重三大航上半年的业绩压力。

交易的资金来源及支付方式方面，三大航称，交易金额将分期支付，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

去年国内全航司亏损670.9亿元，比上年减亏149.2亿元。其中三大航去年归属于上市公司股东的净亏损持续扩大，净亏损总额达409.59亿元，占全航司总亏损超六成。今年一季度三大航一季度总营收470.54亿元，亏损总额211.56亿元。

三大航史上最大订单为何选中空客A320NEO系列飞机？

即便当下是个不错的出手机会，那么三大航为何会选中空客的这款窄体机A320NEO？

A320NEO系列飞机是空客最新一代窄体机机型，是其最畅销的A320系列飞机的新型发动机选装方案（New Engine Option），也是目前空客在单通道窄体机市场的拳头产品。

单通道窄体机是国内航线和中短程国际航线的主要客机。截至2021年底，民航全行业运输飞机期末在册架数4054架，其中，窄体飞机数量为3178架，在运输机队中占比近八成。2021年民航行业发展统计公报截图

乔善勋向记者介绍，国内航司对于窄体飞机有较强的需求，而三大航自身也有规模庞大的窄体机队，目前窄体机占比为七至九成，本身就有老旧飞机等方面的更新需求。

而空客A320和波音737，是全球单通道客机中最受欢迎的两大机型，这也是空客与美国老牌飞机制造商波音竞争最为激烈的市场之一。

2021年，空客共交付611架客机，同年波音只交付了340架，空客已经连续三年成为全球最大的飞机制造商。在波音737MAX接连出现事故后，空客在单通道客机市场已有独占鳌头的趋势。

值得注意的是，2021年空客A320neo系列飞机获得661架新订单，此次中国三大航空央企292架订单，相当于空客去年该机型订单总数的44%。

A320NEO系列飞机的竞争对手包括波音737 MAX和中国商飞的C919。截至今年3月底，空客已向客户交付了超过2000架A320neo系列飞机。空客称，A320NEO已经占据了该级别60%的市场份额。

据空客方面介绍，A320NEO系列座位数从120至220座不等（传统两舱级别下），航程依据不同机型在6400-8700公里。与现款A320系列飞机相比，A320NEO能够降低20%的燃油消耗和二氧化碳排放、5%的机体维护成本和14%的单座现金运营成本。与同级别竞争机型相比，A320NEO拥有4%至6%的单座燃油消耗优势，A321NEO的单座燃油消耗优势可以达到7%。

对波音737 MAX和商飞C919意味着什么？

需要指出的是，目前，中国民航局仍未完全批准波音737 MAX复飞。2018年10月和2019年3月，波音737 MAX8飞机半年之内连续发生两起空难事故。多国宣布暂停波音737 MAX8飞机的商业运行。

眼下，波音737 MAX已获得适航批准，后续国内航空公司还要完成飞机改装、停场飞机恢复、驾驶员培训等工作。民航局去年年底表示，经补充运行合格审定后，有望于2021年年底或2022年年初陆续恢复国内现有机队的商业运行，并重新启动新飞机引进。

而C919是中国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，目前C919试飞取证和交付准备工作仍在有序推进。2022年上海两会期间，上海市政协委员、中国商用飞机有限责任公司副总经理、总会计师吴永良在接受澎湃新闻采访时透露，预计将于2022年完成交付。“具体的交付将等到取证完成后才具备条件。”

对于此次空客订单对C919在国内市场发展的影响，民航专家林智杰指出，这笔订单总计292架飞机，相当于疫情前全行业一年飞机引进数量，飞机将分4~5年交付，从数量上还不能满足未来几年航司的运力需求。未来中国航空公司也还需要购买更多的飞机。

中国商飞公司营销中心副总经理杨洋去年9月底在珠海航展现场表示，航空市场产业化需求量大，只靠波音和空客的产能根本不能满足目前航司的使用需求，航司订飞机的时候都可能订到5年，10年以后。所以商飞C919面向全球市场，一定是为航空运输业，带来至少是一种新的选择，航司客户应该是最大的受益者。