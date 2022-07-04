中国签292架空客飞机 美国碰钉子 背后政治意义大

来源：香港01

作者：陆一

在庆祝香港回归25周年的大气氛下，一条重要的新闻被忽略了，但其意义不可低估。 7月1日，中国三大航空集团分别宣布与空中客车公司（Airbus）签订协议，合计向空中客车购买292架A320NEO系列飞机，总价折合人民币逾2400亿元（南航、国航、东航分别向空中客车公司购买96、96、100架A320NEO系列飞机，基本价格分别约为122.48亿美元、122.13亿美元、127.96亿美元）。这是近三年来中国民航业首次宣布如此大规模的客机订单。

这也是继2019年中国航空器材集团公司在法国与空中客车签订涉及300架飞机采购协议以来，中国再一次大手笔采购喷气式商用客机。当时中方采购了包括290架A320系列和10架A350系列机型。而此次全部订单也均为A320系列。按照空中客车和航空数据分析机构Cirium发布的数据显示，截至今年5月，在中国大陆航司运营的单通道干线客机中，空中客车一共有1771架，占到该级别市场的55%。

二战以后，美国波音等航空巨头在全球商用飞机市场始终占据压倒性地位，欧洲各国商用飞机则顶不住美国竞争压力，一度节节败退。如今在空中客车及波音的最关键市场中国市场上，两者相差立见，明显波音已处于下风。而这并不是表面上经济账这么简单。

波音“食柠檬”（碰钉子）

美国波音公司对于中国多家航司订购292架空中客车飞机表示失望，认为欧洲政府与北京之间的“建设性对话”促成了这项重大采购，并敦促美国和中国政府进行富有成效的讨论。

报道称，波音公司在一封电子邮件声明中说：“作为与中国航空工业建立了50年关系的美国最大出口商，地缘政治分歧继续限制美国飞机出口，这令人失望。波音公司对中国的销售向来支撑着美国的数万就业岗位，我们希望迅速恢复订单和交付。”

波音公司历来将一家中国航空公司视为最大客户，但在其最畅销的737 Max型号两次坠毁以及美中之间的政治紧张局势加剧之后，波音的在华业务已经放缓。

今年5月，由于交付存在不确定性，南航将100多架波音737 Max客机从近期机队计划中移除。据报道，今年到目前为止，波音公司仅向中国交付了一架商用飞机，空中客车公司交付了47架。

而在几天前，美国politico网站的一篇文章还用抹黑空中客车的方式来为波音公司在中国市场份额下滑找借口。文章标题竟是“报告称，欧盟空中客车公司与中国军工联合体有着深厚的联系”，并称虽然波音公司在中国的飞机销售受到美国前总统特朗普领导下的美中贸易战的打击，但空中客车公司在中国取得了更大的成功。

美国媒体对于空中客车在中国的发展充满“羡慕嫉妒恨”，完全就是无理的炒作。产品性能等因素才是中方航司选择与空中客车合作的重要基础，美国不去反思波音公司在飞机性能、安全性等方面出现的问题，而一味从地缘政治角度来炒作中欧之间的民航采购合作，就根本无法解决自身在中国市场份额下滑的现实困境。

空中客车在中国很用心

中国市场一直都是空中客车及其美国竞争对手波音的一个关键市场，两家公司都在努力扩大在华业务。自从Max停飞以来，空中客车在争夺客机订单和市场份额方面已经遥遥领先于波音。

空中客车方面表示，截至2022年5月底，中方航空公司拥有的在役空客机队总数超过2070架。其中不仅包括喷气式客机，也包括直升机等多型产品。截至2018年末，中国现役空中客车民用飞机数已超过1700架，向中国交付的飞机总数占空中客车交付总数的近四分之一。

很值得注意的是，自20世纪80年代中期进入中国市场以来，空中客车已经像其他几家跨国公司一样完成了本地化。

根据空中客车官网介绍，空中客车民用飞机在中国包括位于各地的合资公司在内共有超过1900名员工。其中，有许多员工在位于中国天津的A320系列飞机总装线工作。这条总装线于2008年启用。2020年10月，由这条总装线生产的第500架飞机交付客户。 2017年，全新的A330飞机完成与交付中心在中国天津启用。该中心与A320系列飞机亚洲总装线和空中客车天津交付中心位于同一园区内，是空中客车在欧洲以外的首个宽体飞机完成与交付中心，负责A330飞机的客舱安装、喷漆、飞行测试、客户验收和交付等工作。

特别值得一说的是，此番购买的A320NEO系列飞机，从产品性能角度来看，A320NEO系列集成了新一代发动机等新技术，可以减少20%的燃料消耗，大幅降低航空公司的成本。为了满足日益增长的订单，空中客车正在推进计划，到2025年将最畅销的A320系列客机的产量提高到每月75架。

此外，2017年11月，空中客车中国创新中心落户中国深圳，意欲借助深圳在技术研发、产业化、国际拓展等方面的全球竞争优势，加速在航空领域的创新。

2019年，空中客车与中国签署了《关于进一步发展工业合作的谅解备忘录》，标志着空中客车与中国的长期伙伴关系持续加强。

最近，2022年6月24日，空中客车中国研发中心签约落户苏州工业园区。空中客车致力于引领航空航天业的脱碳进程，公司正在努力实现其到2035年将全球首架零排放民用飞机推向市场。研发中心的成立进一步扩大了空中客车在中国的工业足迹，展现了空中客车扎根中国、深化合作。

292架飞机的政治含义

毫无疑问，这笔大单应该是经过非常漫长而艰苦的谈判取得的合作成果。在北约战略将中国列为“挑战”之际公布，又颇值得玩味。一个实在的成绩单，直接撕开了欧美不同调的现实。

现实就摆在这里——中国和欧洲的利益就没有任何根本性矛盾，顶多说双方意识形态存在分歧而已。地缘上，中欧没有矛盾；经济上，中欧呈现互补关系没有矛盾；中欧合作的共同利益客观上远远大于矛盾。美国之北约希望大家一起对付中国，欧盟之北约虽然也希望能遏制和打压中国，但也更加希望从与中国的合作中获得利益。

中国也非常清楚，美欧在对华问题上是存在战略分歧的，这是由两者根本利益决定的，欧洲没有霸权，也没有谋求霸权的实力，因此中欧本质没有战略矛盾。

中国市场如此之大，仅仅客机市场就是上万亿美元的生意，世界上能生产大型客机的公司只有波音和空中客车，中国的订单给谁呢？这就不仅仅是经济问题了，而是政治问题。订单的本身，在用实际行为告诉世界，中国是全球第一大市场，任何国家只要与中国合作，就能获得足够丰厚的经济回报。很显然，现实就是合作才能共赢，而不是打压和抹黑。中欧投资协定还没有签署，如果签署了，利益将更大。

2022年，在全球都在期待经济复苏之时，全球经济都遭遇到了巨大挑战。一季度，美国经济按月负增长，欧洲经济也几乎零增长。对欧洲经济来说，需要巨大的增量市场来刺激，而且需要稳定的市场需求，这只有中国能够提供，而且中欧经济互补性很强。对于欧洲乃至其他世界其他国家都需要去冷静思考，是被“绑架”在战车上，还是谋求发展。