中国一线城市落户门槛：上海一月内放松两次，深圳为何变“高冷”？

来源：华夏时报

作者：刘诗萌

发端于2017年的中国抢人大战已经进入第五个年头，各地吸引人才的招数越发五花八门，从送户口到送房子、送钱，堪称“乱花渐欲迷人眼”。然而，落户门槛最高的一线城市每有动作，仍然会引起全国的广泛关注。

2022年6月，有三个放宽落户条件的信号来自一线城市：其中两个出自上海，月初宣布毕业于世界排名前50名院校的留学回国人员可直接落户，月底将沪各研究所、各高校应届硕士毕业生也纳入无门槛落户的人群；另外一个出自广州，6月6日花都区官方微信公众号发布文章《广州：全日制大专生可落户花都从化增城》，指出广州片区将在花都区、从化区、增城区建构差别化入户政策，但随后这一文章被删除。

事实上，广州在2020年底就发布了差别化入户政策的征求意见稿，其中提出要实施差别化入户政策的行政区比上述文章所述的还要多，只是具体细则尚未出台，因此仍未最终落地。

在四个一线城市中，上海、广州两个城市落户难度属于“中档”。相比之下，落户要求最严格的北京虽然在2021年曾放宽了人才引进的年龄上限和对象范围，并明确清北等7所高校本科及以上、“双一流”建设学科硕士不占用落户指标，但整体力度仍然不及沪穗；而此前落户门槛最低的深圳，正在寻求提高入户难度。

上海一个月内两度“抢人”

3月底以来，受本土疫情的影响，上海“暂停”了两个多月。6月初解封后，上海连续出台了多项恢复和重振经济的措施，而6月7日的留学生引进政策，就是在这一背景下出台的。

这份《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》提出，加大世界名校留学人员引进力度。在符合留学人员落户基本条件的基础上，对于毕业于世界排名前50名院校的，取消社会保险费缴费基数和缴费时间要求，全职来本市工作后即可直接申办落户；对于毕业于世界排名51-100名的，全职来本市工作并缴纳社会保险费满六个月后可申办落户。而此前，海外留学人员要落户上海，均需至少缴纳社会保险费满六个月。

而6月28日发布的《关于做好2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知》则是专门针对高校毕业生落户问题出台的。其附件《2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》明确，在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。

如此急迫地出台人才政策，一定程度上也反映出上海当前“求贤若渴”的心态。除了今年上半年疫情的影响外，上海在过去两年间也面临着本地高校留沪率有所降低的问题。尽管复旦大学2021年留沪率有所回升，但上海交通大学签约就业毕业生留沪率比上一年降低了5%。

广州差别化入户政策仍待落实

而广州此次公布的差别化入户政策虽然被删除，但从长期来看，仍然有很大可能最终落地。上述文章所述《国家城乡融合发展试验区广清接合片区广州（片区）实施方案》指出，广州片区降低城镇落户门槛，构建分类弹性落户机制，坚持存量优先原则，逐步取消重点人群落户限制。而这一片区即包括广州市增城区、花都区、从化区。

在此之前，广州早已开始探索差别化落户的政策。2020年12月，广州市人社局就曾发布关于公开征求《广州市差别化入户市外迁入管理办法（公开征求意见稿）》，提出在白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区七个行政区实施差别化入户政策：国内普通高校全日制大专学历或全日制技师学院预备技师班、高级工班毕业人员，只要年龄在28周岁及以下，在差别化入户实施范围区域内连续缴纳社会保险满12个月，即可在此政策实施范围内的行政区办理登记入户。

尽管征求意见结束后，实施细则迄今为止仍未对外公布，但在发改委发布的《关于推广第三批国家新型城镇化综合试点等地区经验的通知》中，广州7个市辖区探索实施与中心城区差别化落户政策，降低学历等落户门槛，允许全日制大专学历等符合条件人员直接落户也被列入其中。

中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞对《华夏时报》表示，在严格限制人口的一线城市和一些户籍政策存在隐性壁垒和二线城市，允许新市民在城市非中心区域落户，既能解决非户籍常住人口中间长期存在的落户问题，又助力了房地产市场的稳定。

北京放宽，深圳收紧

如果以当地就业的大专院校毕业生是否能直接落户来衡量城市人才引进“门槛”的话，深圳是门槛最低的，35岁以下全日制大专毕业生只要满足社保要求，即可通过“核准入户”方式落户深圳；在广州，大专生可直接落户非核心区的政策尚未正式落地。

而在上海和北京的政策中，大专生落户更为艰难。上海的积分落户分应届生积分和居住证积分两种，非沪籍应届毕业生满72分可以落户，但一方式只适用于本科及以上学历学生；通过居住证积分，满120分后还要满足社保、个税等年限要求才能排队申请“居转户”，这一方式下大专学历积分为50分，较本科学历加上学士学位的90分要少将近一半。

北京的积分落户政策是从2017年开始实施的，每年的落户规模都在6000人左右，申报人数却都超过10万。在学历加分项中，大专学历加分仅10.5分，本科加15分，硕士加26分，博士加37分。而事实上，过去四年北京积分落户的分数线节节攀升，从2018年的90.75分涨到2021年的100.88分，分差越来越小，相差1分甚至可以拉开上千个名次。

近两年来，北京有意将落户门槛降低一些。例如，2021年出台了《北京市引进毕业生管理办法》，提出全国高校硕士及博士毕业生，北京地区高校、京外地区“双一流”高校本科生均可由用人单位申请办理引进，其中清华大学、北京大学等7所高校本科及以上、“双一流”建设学科硕士研究生不占用落户指标。但与上海此次放宽一样，其方向都是“掐尖”，偏爱高学历的人才。

而深圳也在向这一方向转变。2021年5月，深圳市发改委发布《深圳市户籍迁入若干规定（征求意见稿）》，拟取消目前35岁以内全日制大专毕业生直接入户的政策，但迄今为止仍未最后“落槌”。不过一个可以确定的趋势是，在人才引进方面，深圳正在变得越发“高冷”。