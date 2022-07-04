李家超领导风格与林郑大不同

来源：香港《星岛日报》“大棋盘”专栏

香港新任特首李家超在7月1日宣誓就职后，即投入特首工作。昨天早上召开新班底三司15局首次会议，据闻，整个会议长达两个半小时，有三大议题，包括李家超讲述自己的领导风格，学习中国国家主席习近平在7月1日回归庆典上的重要讲话，以及政府的公关策略问题。

据悉，这个新班子会议，本来在7月2日举行，但由于当日挂八号风球，于是延至昨天。李家超昨天就在facebook贴文，透露这个会议，更指出，各司局长要独当一面，独立、高效处理自己政策范畴内的事，并且担负起责任。有添马舰中人指出，李家超的领导风格，与前特首林郑月娥会有很大差异。林郑是一个事事亲力亲为的领导者，有时属于局长职责范围的政策，她也亲自处理，更亲自向公众解释。但李家超则会采取“赋权”司局长的做法，他自己则只抓大方向，具体政策制订及执行，要局长自行负责；若相关政策涉及不同政策局，则由司长负责协调统筹，李家超则是在大方向上下达指示。例如昨天就要求各局长，若有涉及自己政策的公关问题，要在萌芽阶段快速回应处理，不要拖延。

促公务员“开班”研“习讲话”

昨天会议另一个重要议题，是学习国家主席习近平的七一重要讲话，包括“四个必须”和“四个希望”，除了李家超对习近平的讲话作出讲解外，政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波和律政司司长林定国，都各自作出讲解。知情人士表示，习主席的讲话，指示未来五年政府的施政方向，港府高层必须要有统一的理解，否则会各行其是，这类会议，正是令整个政府决策层的理解一致。

据了解，李家超也在会上，指示公务员事务局局长杨何蓓茵为公务员“开班”，就习主席的重要讲话，进行研习，并可能邀请中联办官员进行讲解。

中联办在7月2日八号风球期间，就已召开各界座谈会，学习习主席讲话。昨天，中联办又召开领导班子扩大会议，进一步学习习近平重要讲话精神，强调着力在融会贯通、学以致用、推动学习上下工夫，不断深化对“一国两制”实践的认识，开创新局面。有官府中人就指出，以往香港人对“一国两制”，都是着眼于“两制”，而习主席7月1日的讲话，提出“一国两制”的“四个必须”，首三个“必须”都涉及“一国”的根本，包括要尊重维护共产党领导的国家根本制度，要坚持中央对特区全面管治权，要坚持爱国者治港；第四项“必须”则是保持香港的独特地位和优势，当中包括“维护自由开放规范的营商环境，保持普通法制度，拓展畅通便捷的国际联系”，这第四项“必须”，就是两制的特色。因此，香港的“两制”，必须建基于“一国”，这是管治香港的公务员，必须认识的重要原则。