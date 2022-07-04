持久、温和但痛苦：美国下次经济衰退可能的模样

来源：彭博社

作者：里奇·米勒（Rich Miller）

经济衰退就像不幸的家庭一样，各有各的痛苦。

下一场经济衰退可能会证明这一点（经济学家认为，到明年年底前出现经济衰退的可能性越来越大）。美国的衰退可能是温和的，但也可能是持久的。

许多观察家预计，与2007-09年金融危机和1980年代连续的经济衰退相比，接下来的衰退不会那么痛苦。他们认为，当前经济的问题不像当年那么严重。

虽然衰退可能是温和的，但最终可能比1990-91年和2001年短短8个月的低迷期持续更久。这是因为通胀居高不下，可能会让美联储不会急于出手扭转经济颓势。

“好消息是衰退的严重程度有限，”野村证券高级美国经济学家Robert Dent表示。“坏消息是它会持续较长的时间。”这位前纽约联储银行分析师预期，衰退会从第四季度开始并持续到明年，收缩幅度约为2%。

无论回调采取何种形式，有一件事似乎是确定的：当它来临时，会造成很多伤害。在二战以来的十几次衰退中，经济平均收缩2.5%，失业率上升约3.8个百分点，企业利润下降约15%。平均持续的时间为10个月。

即使是温和的经济衰退也可能导致数十万美国人（至少）失去工作。随着盈利减少，受创的股市可能会进一步下跌。还有美国总统拜登已经低迷的民调数字可能会再次受到打击。

“我认为，自从我入行以来，这将是第六次或第七次衰退，”私募股权业资深人士Scott Sperling 说。“每次衰退都有些不同，但每次都令人感到同样痛苦。”

经济疲软的迹象正在增加，在计入通货膨胀后，5月份个人支出出现今年以来首次下降，一个美国制造业指数在6月份触及两年低点。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli下调对美国年中GDP增速的预测，降至“危险地接近”衰退。

衰退的深度和持续时间在很大程度上取决于通胀的持续性，以及美联储愿意对经济施加多大的痛苦以将通货膨胀降至其可接受的水平。