蓝继续走老派选举会被时代淘汰

来源：中评社

作者：黄文杰

民进党林智坚预计7月8日辞去新竹市长，代表民进党参选桃园市长，人都还未辞职，已看到府院党全力拱出场，媲美明星造势。反观蓝营5月18日征召张善政参选桃园市长，跑了一个多月，网路声量未如预期，攻击火力与气势不如民众党桃园市长参选人赖香伶，久而久之，优势渐渐不见，甚至可能被边缘化，怎么看也不觉得国民党主席朱立伦“桃园非赢不可”的决心。

民进党堪称最会选举，从桃园市长提名可以看出。党主席蔡英文6月22日征召林智坚参选桃园，把“执政优势”发挥淋漓尽致，七月第一个周休，蔡来桃园出席“乙未保台战役127周年”纪念仪式，不仅巩固郑文灿在桃园南区经营的客家票，还一次网罗桃竹苗客家族群，这场活动蔡虽未与林智坚同台，不过事后转往郑文灿桃园官邸约见争取桃园市长提名失败的前绿委郑宝清，加上蔡日前也拜访黄适卓父亲黄主文，努力化解桃园绿营在地反弹。

蔡“出手”当然替郑文灿解围。民进党为了桃园市长胜选，坚持提名林智坚，“以前都骂韩国瑜落跑市长，又抨击国民党空降张善政，现在民进党不是做同样事情吗？”简直就是“派系凌驾于民意”，骂声犹言在耳，内部矛盾都可以因为“桃园要赢”合理化，最有趣的是郑文灿身份转为“抬轿”，外界才知道，“小英男孩”与“胖周瑜”谁是蔡的最爱。

过去为了桃园市长提名，蔡英文与苏贞昌不同调。苏青睐桃园在地绿委郑运鹏，现在确定提名林智坚，苏也事后极力表态。蔡到桃园隔天，苏马上到新竹，慰劳新竹台大分院新竹医院，陪同有林智坚、陈时中，处处说明“我才是最高行政首长”，更宣布将补助兴建经费，期许湳雅院区未来完善竹竹苗地区急重症医疗品质。

过去绿营曾以“流星”、“明星”来比喻张善政与林智坚，从林智坚参选桃园市长的“出场”，真的是明星等级，林都没有辞去新竹市长，就以城市交流名义，出席2022大溪大禧－敦正气“与神同巡”开幕式，新竹城隍庙也派人参加，晚间林在桃园还参加扶轮社活动，接着桃园市议会民进党团今（4日）也将以府会联谊之名，赴新竹2天1夜，郑会一同南下，双首长下午会合体率“桃园队”参拜城隍庙，目的是让郑文灿、林智坚尽量做到“无缝接轨”。

明星有明星的包袱，林智坚尚未来桃园参选，就得面对“落跑市长”的质疑，抨击最大力的不是国民党张善政，反倒是民众党赖香伶，张与赖同样确诊居家隔离，但是白色力量炮火猛烈，已经从“落跑”议题打到林智坚提到若没有参选“全家都想移民去美国”，至于张善政阵营，还是一派派不温不火，维持高格调的选战。

在张善政确诊居隔，蓝营唯一跟桃园有关讯息，就是罗智强在痛谯朱立伦欺骗大众，是“失格、失信也失能的领导者”，没有获得桃园市长提名，朱罗关系决裂三个月后，终于见到朱罗两人碰面，显示蓝营都知道，张欠缺空战能力，“还差一个罗智强”，怎样让蓝营竞选团队早日成军？外界都在看。

不可否认，桃园提名张善政，还没有高雄提名柯志恩这样有话题性、爆发力。王金平召开晨报协助拟定选战策略，要协助柯打赢高雄选战，桃园蓝营大家长邱奕胜迄今还是“神隐”，没有公开站出来，号召力挺张善政，桃园蓝营基层也没有动起来。

桃园是朱立伦的故乡，主席故乡有不能输的压力，但是怎么看，都没有蔡英文替“郑文灿故乡”打赢的决心，国民党若继续温良恭俭让，继续走老派路线，恐怕继续被时代淘汰。