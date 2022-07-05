粮食如何成为普京的新战略武器

来源：华尔街日报

作者：William Mauldin

俄罗斯入侵较小邻国乌克兰的前几天，俄罗斯政府发布了一系列航海警报，实际上封锁了乌克兰海岸附近的黑海部分地区。乌克兰是世界上最大的谷物和食用油出口国之一。

俄罗斯随后采取的举措包括用军舰封锁或夺取乌克兰的港口，破坏粮食基础设施，甚至占据农户的土地，悄悄运走乌克兰准备销往国外的小麦。据西方和乌克兰官员称，这是与军事攻击同时展开的地缘政治攻势的一部分。

虽然俄罗斯入侵乌克兰让西方盟友团结起来支持乌克兰，但俄罗斯利用自身在粮食出口方面日益增强的影响力来分裂国际社会，并扩大对中东、非洲和亚洲发展中经济体的影响，以冷战以来未曾见过的方式分裂世界。西方官员称，俄罗斯政府的目标是利用粮食问题作为减少制裁和停火谈判的筹码，形成对非西方国家的影响力并与之建立贸易关系，并摧毁乌克兰经济的一大重要支柱。

美国全球粮食安全特使Cary Fowler称：“这是把粮食当作武器的典型。”Fowler表示：“如果他们说，‘只有你和我们政府的政治立场保持一致，我们才会给你们运送食物’，你能说什么？”

俄罗斯总统普京多年来都把能源作为一种武器，利用石油和天然气来恢复该国在苏联解体后失去的影响力。现在，粮食又成为俄罗斯新的战略武器。

俄罗斯官员并不回避展现该国在粮食领域日益增长的影响力，尽管他们否认以此来对付其他国家。俄罗斯前总统、现任总理梅德韦杰夫今年表示，粮食是俄罗斯安静握在手中并“具有威吓力”的武器，可以帮助俄罗斯抵御西方制裁。

普京最近表示，普通的粮食客户将获得来自俄罗斯的供应，乌克兰可以自由出口粮食产品。“没人阻止乌克兰清理水雷并让装载粮食的船只从港口出发。”普京周四与印尼总统佐科会晤时表示，“我们可以确保它们的安全。”

但美国和西方官员表示，俄罗斯实际上已经封锁了乌克兰的港口，在黑海上布设水雷，并对俄乌的粮食出口施加了严格的管控。美国国务卿布林肯6月底在柏林举行的粮食安全峰会上说：“俄罗斯已经在利用自己的粮食进行可怕的操控，对本国粮食实行出口控制，设置配额，基于政治理由做出何时和向谁提供粮食的决定。”

一些美国外交官员担心这一地缘政治战略正在奏效，最近几周，非洲和中东地区一些联盟的领导人纷纷强调了与俄罗斯的紧密关系，一改俄罗斯入侵乌克兰最初几天的态度。

北非和中东是黑海谷物的传统市场。根据美国农业部的最新数据，乌克兰的小麦主要销往印尼、埃及、巴基斯坦、孟加拉国和摩洛哥。

在4月份的一次投票中，93个国家投票支持把俄罗斯从联合国人权理事会除名，这次投票被视为体现了对乌克兰战争的态度。上述印尼等五国均不在其中。

“如果不能从乌克兰进口，这些国家很可能会依赖俄罗斯，”前美国国务院主要负责粮食事务的官员Caitlin Welsh说。“归根结底，他们希望自己国家的政治和社会稳定。”Welsh现在供职于华盛顿智库战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)。

俄罗斯大举入侵乌克兰几天后，非盟现任轮值主席、塞内加尔总统萨勒(Macky Sall)敦促俄罗斯“必须尊重国际法、以及乌克兰的领土完整和国家主权”。然而，萨勒在5月份警告欧洲官员称，切断俄罗斯银行使用SWIFT金融信息系统的能力，将难以维持面向非洲大陆的某些粮食供应，甚至可能无法做到。

非洲联盟的一位发言人暂未回应记者的置评请求。

与非洲联盟一样，当俄罗斯入侵乌克兰时，阿拉伯国家联盟最初也表达了关切。不过，阿盟秘书长、埃及政界人士盖特(Ahmed Aboul Gheit)以及该地区其他一些领导人，在4月份与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)举行了会晤，随后在5月份，盖特指责西方国家向阿盟成员国施压，要求它们“包围”俄罗斯。

西方外交人士称，俄罗斯曾试图说服许多国家在联合国大会上对相关决议投弃权票或反对票。

今年3月，141个国家在联合国大会会议上投票支持一项要求俄罗斯从乌克兰撤军的决议。而到了4月份，只有93个国家投票赞成一项暂停俄罗斯在人权理事会成员国资格的决议。

在4月份那次投票表决中，埃及、印度尼西亚等国家加入了投弃权票行列，阿尔及利亚和埃塞俄比亚则投了反对票。

“目前，那些可能因此受到最大伤害的国家并没有在批评俄罗斯，”美国驻乌克兰前大使、华盛顿智库大西洋理事会(Atlantic Council)俄罗斯问题专家John Herbst说。“假如阿盟和非盟都站出来批评俄罗斯，也许能够促使俄罗斯改变政策。”

目前联合国秘书长古特雷斯(António Guterres)正努力促成各方达成一项协议，恢复乌克兰粮食出口，但能否达成一致仍未可知。土耳其曾提议协调清除乌克兰部队为抵御俄军进攻在其港口附近布设的水雷，这一计划得到了联合国的支持。但之后相关磋商转向了设立一条穿过水雷区的安全路线，一个原因是乌克兰担心清除水雷可能会被俄罗斯趁机利用。

所有各方都表示支持某种形式的协议，但不管是俄罗斯还是乌克兰都未就一份最终协议作出承诺。古特雷斯的发言人杜加里克(Stephane Dujarric)说：“关于恢复乌克兰粮食、以及俄罗斯粮食和化肥出口的谈判仍在紧锣密鼓地进行。”

西方官员质疑普京的意图，称俄罗斯并不打算让乌克兰粮食重返全球市场。

美国农业部长维尔萨克(Tom Vilsack)在接受采访时称：“我个人对俄罗斯对这些谈判是否有诚意持怀疑态度。”

粮食贸易商和外交人员表示，如果世界粮食问题加剧，西方目前所采取的措施可能不足以让欠发达国家的人民免于挨饿——干旱、冠病疫情以及其他冲突已经影响了全球粮食供应。

欧盟、波兰和美国正在为乌克兰粮食出口寻求陆路通道，但分析人士称，这一方案可能每月只能运送约150万至200万吨粮食，远远低于乌克兰此前每月出口的600万至700万吨水平。

据前官员和海军将领们表示，如果联合国牵头的相关磋商未能将今夏收获的粮食运出乌克兰，那么要求北大西洋公约组织(North Atlantic Treaty Organization, 简称﹕北约)或其他国家军舰在黑海开辟一条安全海上通道的呼声就会愈加强烈。

到目前为止，华盛顿还没有接受该方案，因为担心引发与拟议在乌克兰设立禁飞区类似的危险，面临遭遇水雷的风险，并可能与任何侵犯该保护区的俄罗斯船只发生小规模冲突。

与此同时，克里姆林宫正利用官方媒体以及与发展中经济体的密集外交，将最近的食品价格飙升归咎于西方制裁和其他因素。普京曾表示，乌克兰的粮食对“全球市场影响不大”。

乌克兰和西方国家正试图予以反击。乌克兰外交部长库列巴(Dmitry Kuleba)在美国国务院主办的一个活动上对非洲记者称：“俄罗斯正在和这个世界玩饥饿游戏，一手阻止乌克兰粮食出口，一手试图将责任推给乌克兰，这种行为简直糟糕透顶。”

美国国务院推出了一个“消除虚假信息”网站，并主持了一场巡回宣传，告知其他国家粮食不是西方制裁的目标。不过，维尔萨克担心，俄罗斯将粮食短缺归咎于西方的行动正在非洲和全球其他地区产生效果。

“美国并没有制裁粮食或化肥，”他说。“现实情况是，是俄罗斯挑起了这场冲突，是俄罗斯在破坏粮食和窃取粮食，并让农民更难进行下一季的播种。”

