香港23条立法无期大气候有变？

来源：星岛日报

作者：杜良谋

香港新任行政长官李家超上任后，接受电视台访问，表示《基本法》二十三条立法是必然要做，但强调一定要“立得有效”，包括能否有效处理严重危害国家安全的风险，需要有充分的法律研究，不希望立法后又要“修修补补”。他又表示，根据2019年的经验，国家安全风险是突然来的，不可以只居安而不思危，会审视形势，观察什么时候能达至最好的平衡。同时要考虑国际形势变化，有否有新的国家安全风险，时间并非最急切考虑因素。

有关二十三条立法的时间表，上届政府本来打算在任内展开咨询，惟保安局局长邓炳强在今年4月表示，受到第五波疫情影响，二十三条立法的咨询工作，要延至今年6月；然后到了5月11日，邓炳强接受立法会议员质询时，又表示因为疫情和“国际形势变得复杂”，连6月咨询的时间表也不再提出。

如果说，上届政府面对换届在即，不就二十三条立法进行咨询工作，尚算可以理解。但新政府上台，李家超就表示二十三条立法“时间并非最急切考虑因素”，政界中人的理解，就是新政府并不急于为二十三条立法，有别于以往建制派视之为“头等大事”。有建制中人就留意到，国家主席习近平在七一回归庆典中的讲话，有多个玄机，显示暂缓推动二十三条立法，可能涉及中央的策略转移。

第一，习近平在讲话中对特区政府提出“四个希望”，包括“着力提高治理水平”、“不断增强发展动能”、“切实排解民生忧难”、以及“共同维护和谐稳定”，当中，并无要求特区政府进行二十三条立法，又或是在维护国家安全方面再进一步。第二，习近平讲述实施“一国两制”的“四个必须”时，提及行政主导，指出“行政机关和立法机关既互相制衡又互相配合，司法机关依法独立行使审判权。”又强调要“保持普通法制度”。上述说法，与他在2008年访港时提出“行政、立法及司法机构要互相支持”的说法颇有不同；习近平今次讲话，明显对司法独立及普通法制度抱持更加正面的态度。第三，习近平的七一讲话，整个取态相对温和，既没有鞭挞外国势力，更软语劝解香港巿民，希望可以做到“家和万事兴”，无论香港居民“信奉什么理念”， 都可以为建设香港“出一分力、作一分贡献”。

建制中人相信，经过《香港国安法》和“完善选举制度”后，香港对于国家安全的威胁大大降低，中央的全面管治权和爱国者治港都得到落实，中央希望香港未来五年能够休养生息“由治及兴”，着力做好第四个必须，即“保持香港的独特地位和优势”，若此时进行二十三条立法，必将引来进一步的国际争议，无助香港“巩固国际金融、航运、贸易中心地位”。 因此，二十三条立法没有时间表，或涉及中央的策略转移。