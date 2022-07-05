蔡英文意志还能坚持多久

来源：中国时报社论

“蔡英文意志”已成为热门关键词，自民进党2022选举提名作业展开，从制定提名特别办法授权党主席迳行提名口袋人选，到各县市长提名人选逐一公布，无不高度展现“蔡英文意志”。尤其“逆地方”征召林智坚参选桃园市长，外带提名新竹副市长沉慧虹角逐新竹市长，更让人见识到蔡英文强悍的意志力。国民党失去政权后气势一蹶不振，蓝营支持者在四大公投失败后又充满著失败主义，“蔡英文意志”更显得坚若磐石。

当“蔡英文意志”主导2022选战，已成为社会主流观点之际，却突然传出布局竞选新北市长已久的罗致政以“时间的流逝”，“已没有足够时间让新北市民感受到我的认真和努力”为理由宣布弃选，接著传出陈时中“心灰意冷萌生退意”的消息，后者虽未经证实，但无风不起浪。毕竟严峻的疫情、超高的确诊死亡率、难以自圆其说的疫苗与快筛剂采购作业、民意支持度大幅坠落，这些客观的现实都对他参选不利，党内也出现反对他参选的声音，加上林佳龙参选动作一波强过一波，陈时中“心灰意冷”是合情合理的观察。

罗致政和陈时中都是蔡英文的口袋人选，也都长久布局，但已经到了7月初，其他县市皆已完成提名程序，唯独他们两人仍延宕不决，背后应有复杂因素让蔡英文很难决断。对蔡英文而言，今年底选举的结果，将决定她任期最后两年会不会跛脚？能否掌握2024大选的提名权，及卸任后的历史定位，因而戒慎恐惧，唯恐稍一不慎踏上马英九后尘，成为无足轻重的卸任总统，甚至遭到司法追杀。

民进党是派系组合体，蔡英文的权力基础建立在派系平衡上，经过6年执政，派系力量已深入社会组织脉络，实力更强，牵涉利益更大。今年选举事关民进党各派系实力的消长与未来发展，各派系无不全力以赴，希望获取最大利益。围绕著蔡英文的“英系”实力已坐大，蔡英又决心抓2024大选提名权，派系竞逐与有志2024大选的人动作都更强烈，种种较劲与斗争渐浮上台面。

新北提名有罗致政与吴秉叡二选一的问题，也有蔡英文希望说服林佳龙放弃台北，改选新北的考量，须与台北市长提名同步决定，而台北市因林佳龙坚持参选摆不平，陈时中则因疫情尚未结束，蔡英文决策的节奏受到延误，近日还传出蔡英文属意陈建仁的说法。而且在这些表层原因下面，还有非常深的水，暗流涌动不止，让蔡英文陷入长考，迟迟不能决定。

其中陈建仁、赖清德、苏贞昌是关键人物，赖清德志在2024大选，蔡英文希望2024大选民进党胜选，但未必希望由赖清德出线。桃园市长郑文灿原先最被看好是蔡英文口袋人选，但桃园新冠疫情爆发后，郑的民意支持度受到重挫，行情下挫。无党籍的前副总统陈建仁传出入党消息后，有关他“最强活棋”、“陈赖相争”的新闻报道与谈话节目的讨论层出不穷。而新北市是苏贞昌的地盘，他有自己的盘算，对罗致政若即若离，明显希望拉拔子弟兵吴秉叡参选。

“蔡英文意志”坚定，但客观情势不随主观意志变化，再有权势的人，包括古代皇帝与现代极权者，都受到现实条件的制约。“蔡英文意志”在党内出现裂缝，再衡酌当下通膨问题恶化，庶民生活日益艰困、贫富差距急剧扩大，有的家庭甚至吃不起鸡蛋、民进党不断塑造台湾可以平安与病毒共存的认知，以为人民可以忘记超高致死率对6千多位亡者家庭的悲痛、天然气价格暴涨加上各国转向以核电代替天然气，非核家园政策面临调整的压力，“蔡英文意志”还能坚持多久？

更大的变数是美台关系与两岸关系，过去6年一直是蔡英文的“顺风车”，但中美关系在对抗中出现转圜的迹象，正在规划中的“习拜会”会不会让蔡英文顺风转逆风？