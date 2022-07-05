俄乌冲突下中国动向或影响世界谷物行情

来源：日经中文网

作者：吉田忠则

以乌克兰危机为契机，粮食问题正在动摇世界。最主要的焦点是阻止乌克兰谷物出口的俄罗斯封锁黑海的走向。在这个背景下，影响谷物行情的新因素也悄悄浮出水面，那就是中国的动向。

由于俄罗斯入侵乌克兰，谷物行情上涨，中东和北非等依赖从两国进口谷物的一部分国家陷入饥饿的风险。作为乌克兰谷物出口主要渠道的黑海的封锁是原因之一，联合国秘书长古特雷斯警告：“将面临全球粮食短缺的隐忧”。

价格上涨由军事争端导致的运输停滞引起。那么，拥有巨大需求的国家采取新行动将会带来哪些影响呢？

首先通过数据加以确认。据中国官方数据，中国玉米进口量截至2019年徘徊在500万吨以下。但到2020年迅速超过1000万吨，2021年突然突破2800万吨。

这个数字到底有多大呢？试着与同墨西哥等国并列、截至最近玉米进口量处于世界最高水平的日本比较。与中国不同，日本的玉米进口数量基本保持稳定，大概每年为1500万至1600万吨。中国已超过日本和墨西哥，一跃变为世界第一的玉米进口国。

问题是进口来源地。日本进口大部分来自美国，同时也从巴西进口。中国的主要进口来源地也是美国，但第2大来源则是乌克兰。与日本等同样，中国进口的玉米被用于家畜饲料。出口的停滞自不必说，还将对中国的粮食生产造成影响。

为何中国会形成这样的农业结构呢？背后因素有很多。日本农林中金综合研究所的理事研究员阮蔚将中国政府2015年决定减少玉米种植列为原因之一。

包括玉米在内的谷物的国际行情自2012年前后开始下跌，中国的养殖户开始使用低廉的进口谷物。鉴于此，中国政府于2016年从根本上改变了通过高价买入国产粮食来推动增产的政策。阮蔚指出或许存在逐步增加进口这一想法。

政策的效果首先在生产层面体现。中国的玉米产量自2000年前后几乎持续增加，但2016年踩下急刹车。随后，虽然反复小幅增减，但维持基本持平的状态。

另一方面，中国和乌克兰加强农业领域的关系，正好始于谷物国际行情开始下跌之际。对于化肥工厂建设等乌克兰的农业相关基础设施建设，中国政府旗下金融机构提供资金，而乌克兰则向中国出口玉米。

就像这样，中国在努力确保进口来源的同时，不断推进玉米政策的调整。2021年的进口量迅速超过日本等，可以说这是减少玉米国内种植的结果。观察进口来源地的比率，为了缓解贸易摩擦而积极进口的美国占约7成，其余大部分来自乌克兰。俄乌冲突对此造成直接打击。

对于国内存在严重贫富差距的中国来说，食品价格的上涨是最密切关注的主题。如果来自乌克兰的玉米进口减少，有可能挤压畜产业，进而对肉类的价格造成影响。

在世界的关注目光集中于乌克兰危机的5月下旬，中国采取了新举措。针对从巴西进口玉米所需的检疫条件，与该国达成协议。中国商务部官网发布的简短公告迅速受到全球谷物贸易相关人士的关注。

预计巴西对中国的玉米供货一段时间之后才能启动，现阶段似乎并未对行情造成明显影响。但是，中国具有足以购买所需数量的充裕资金。虽然中国正探索在国内增产，但其动向有可能成为影响谷物国际行情的新因素。

谁来养活中国？美国思想家莱斯特·布朗(Lester Brown)于1990年代提出这个问题。中国通过坚持大米和小麦等主食谷物的自给回答了这个问题，一直保持国内粮食供应的稳定。

另一方面，以玉米为代表，被自给方针遗漏的粮食的需求扩大，给供给端带来好处。但是，如果这个中国这样的大国采取新行动，引发的波澜不容忽视。这将对面临持续动揺的国际行情和粮食危机的各国产生哪些影响？世界也有可能面对新的难题。