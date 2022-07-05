德媒：“润学”在中国

来源：德国之声中文网

《新苏黎世报》以一对移民泰国的南京夫妇为例，讲述了当下中国年轻一代出国移民过程中遇到的种种障碍。报道称，促使中国年轻一代做出移民决定的原因有很多，包括昂贵的生活成本、恶劣的就业教育环境等等。这篇题为《能走则走 - 中国年轻一代的移民热潮》的文章写道：

“今年四月三日，中央政府强调将不惜一切代价坚持清零政策后，当天中国网上‘移民’一词的搜索量递增了440%。网络公司腾讯称，3月28日至4月3日，网上搜索‘加拿大移民条件’的数量递增了2846%。加拿大是最受中国人喜欢的移民选项。目前搜素引擎百度已经关闭搜索移民内容的数量统计功能。

搜索移民信息的网民数量激增的同时，人口2600万的大都市宣布实施封控。亚东（化名）和他的家人从泰国清迈关注到了这一切新的发展。亚东说：“我们很为我们在上海的朋友担心，因为食品供给也出现了问题。”对于已经离开中国移民泰国，亚东一家感到非常欣慰。亚东说：“我们这里每天都有大约一千个新增病例，但我们是本着与病毒共存的态度对待疫情。”他表示，在泰国戴口罩的人也越来越少。

很多开明的中国年轻人都同亚东有着类似的想法，他们自称是“润学”的崇尚者。润是英文Run的音译，也就是跑路的意思。用“润”代替“Run”是为了躲避中国严格的审查制度。为此目的，润学支持者们还在美国的编程平台Github创建了一个目录。Github本来是一个为编程员共同利用开源码编程提供方便的平台，如今却成了润学支持者的论坛，共有17800名用户使用这个网站。讨论的内容包括，为什么要润，润到哪里以及如何让润学成为中国新一代的基本信念等等。"

《新苏黎世报》写道，一家设在北京的移民咨询公司证实，过去一段时间里收到了移民问询呈现爆炸式增长态势，但移民的难度也比几年前增加了许多：

“申请出国签证的前提，首先是要有一本护照，但一段时间以来，几乎没有任何中国人能申请到护照。只有在特殊情况下，有关部门才会发放新护照，而通常不再会为旧护照延期。今年五月，政府发布了新的出境规定，除非有国外亲人病重等重要理由，否则将不会批准出国申请。政府为此提出的理由是，避免输入性新冠感染病例。而事实上，这些新规定同中国目前的总体发展局势非常相符，中国正在越来越明显地同世界脱节，政府也在不断尝试让国民减少同外部世界的接触。党和国家领导人就曾多次强调，中国人应当更关注本国的文化和历史。”