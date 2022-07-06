台积电的忧虑 政府不能袖手旁观

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台湾的“护国神山”台积电近日股价大跌，引起股民与政府紧张，但是真正让台积电忧虑的是两件事，其一是美国芯片法案迟迟未通过，让美国厂的补贴没有办法到位；二是扩厂计划遭到耽误，韩国三星抢购光刻机等半导体设备，让台积电恐被三星超车，失去领先地位。

美国拜登政府为振兴半导体产业推出的“芯片法案”，规模高达520亿美元，是美国、台湾、韩国半导体业者兴建新厂、扩产的希望，各家业者都希望法案赶紧通过，补助金额到位，让盖厂、招募人才计划顺利执行，但是此法却卡在两党的恶斗之中，躺在国会将近一年。

在搁置的一年中，各国争相提出优惠措施，印度、日本和韩国都针对振兴半导体业，快速通过多达数百亿美元的优惠税率、补贴方案，欧盟也即将完成自己的芯片法案，规模将达300-500亿美元，中国大陆也针对半导体业延长税收、关税豁免等措施。

眼看美国期中选举即将来到，到时如果民主党沦为少数，夜长梦多，所以半导体业者、拜登政府官员正力促国会针对“芯片法案”达成最后共识，希望在8月国会休会前顺利过关。部分业者还强势施压，英特尔就延迟俄亥俄州新厂动土仪式，执行长基辛格甚至警告，若国会仍悬而未决，打算优先在欧洲建厂，但台积电现在已经破土开始建厂，箭在弦上，进退两难。

台积电的第二个忧虑则是，在将来的扩产计划中，半导体的相关设备如极紫外光（EUV）设备等，供不应求。随着三星、美光、德仪及大陆厂商也加入扩厂行列，让半导体设备交期拉长，一般设备交货期长达十到14个月。台积电的劲敌三星，为了在3奈米的制程超车，甚至首创让EUV机台直接运到三星工厂内组装，就是为了确保拿到先进制程关键设备，并缩短交货期。

受到来自三星和英特尔分食设备订单的影响，台积电紧张了，近期再度派遣高层飞往美国和日本紧盯半导体设备出货进度，凸显半导体设备交期拉长的情况似乎比先前更严重。

台积电原规划2021年到2023年要斥资超过千亿美元的扩产计划，扩厂地点包括美国亚利桑那州、日本熊本、大陆南京及台湾的中科、新竹及高雄等六个地区，如果受影响，扩厂进度将会落后。

台积电五个月来的股价，已由680元直跌至450元，原因不是扩厂不顺，反而是半导体市场反转，从2022年开始，半导体需求出现下降的迹象，但代工厂的产能扩张在2024-2025年达到高峰，因此有人担心，等台积电大幅扩厂之后，景气已经过去，2024年全球代工市场可能会出现产能过剩。

但是台积电自己则忧虑，竞争优势不再，尤其是现在半导体产业的竞争，已经不仅在企业的层次，必须政府出手协助，尤其韩国政府近日动作频频，加强与美国产业合作战略，更是值得我们提高警觉。拜登日前访问韩国，一下飞机就直奔三星半导体工厂，目的就是在彰显美日韩三方半导体联盟，借此强化美国在半导体领域的韧性及国家安全，英特尔执行长基辛格随后也飞抵韩国，与三星电子副会长李在镕会面，引发各界猜测两强合作的背后，是否有美国政府支持。

我们认为政府应该出手，穷尽与美方已有的经贸管道，争取公平竞争的平台；尤其是台积电自从创办人张忠谋退休之后，这几年与政府的关系愈来愈好，外界甚至质疑甘愿自己成为民进党政府运用的棋子，譬如配合政府外交，投资明知道会亏本的亚利桑那厂。

企业与政府良性互动，本是无可厚非，现在碰到需要政府出面，政府也应该责无旁贷，不能袖手旁观，以争取台湾整体的经济利益。台湾只有一个台积电，台积电在台湾经济所占比重实在太大，“大到不能倒”。