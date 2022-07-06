港公务员加薪不能离地 明赏罚提升执行力

来源：明报

明报社评

香港政府提出全体公务员今年划一加薪2.5%，公务员团体纷表失望，要求当局再调整。公务员调薪安排，乃是根据6项考虑因素而釐定，薪酬趋势调查结果仅为其中一项，所谓“不跟足调查结果就是偏离机制”之说，并不成立，何况今年薪酬调查结果明显受一系列特殊因素影响，未能全面反映商界实际情况，以及第五波疫情冲击，政府这次提出的加薪安排，跟过去两年香港整体通胀情况相若，比起跟足薪酬调查给高级公务员加薪7.26%，合理得多。过去数年，公务员团队持续膨胀，然而市民并不觉得政府执行力有明显提升，公务员改革，除了加强统率协调，更要“明赏罚”，高级公务员升迁加薪应与工作表现挂钩，而非论资排辈、“人加我加”。

加薪2.5%符合通胀

“偏离机制”难以成立

一年一度的私人机构薪酬趋势调查5月出炉，若只参考相关指标，今年低层及中层公务员分别可加薪2.04%及4.55%，高层公务员更可加薪7.26%。多个公务员工会表示，当局应按薪酬趋势指标加薪，舆论和商会则纷纷批评，7.26%的加幅脱离现实。行政会议原定上月初讨论公务员加薪，但议程临时抽起，交由新一届政府处理。行政长官李家超7.1就任后，昨天举行首次行政会议，首项重大决定，便是如何处理公务员加薪这个烫手山芋。

政府昨天提出，各级公务员薪酬划一上调2.5%，当局今天将听取职方回应，最后再交行政长官会同行政会议拍板。公务员团体不满2.5%加幅“偏低”，理据离不开“公仆已经冻薪两年”、“不按薪趋调查加薪是偏离机制”，云云，然而只要了解一下公务员加薪机制，当可发现“偏离机制”之说难以成立。

政府考虑公务员调薪，从来不是只看薪酬指标，又或公务员诉求与士气，整体经济表现、通胀及公共财政状况，皆属考虑因素。经济好景日子，百业生意兴旺，正常状态下，私人机构员工薪津上涨，公仆加薪幅度相差太远，可能导致不少人弃官从商，公务员调薪会参考私人机构情况，这是一个重要原因。可是这几年香港经济情况，明显不是常态，薪酬指标参考作用下降，经济环境及公共财政的比重上升，乃是理所当然。根据政府资料，过去29年，薪酬调查结果与公仆调薪决定存在较大差异的年头有10个。这些年份通常都是经济增长、通胀等出现了特殊情况，不能因为没有跟足薪酬指标加薪，就说是偏离机制。

去年香港经济随疫情大上大落。薪酬调查涵盖对象，包括很多未受疫情重挫的行业，诸如金融、保险、公共事业等；香港防疫从严，影响外地高管留港意欲，部分大企业要大幅加薪吸引或挽留人才，相对而言，资深公务员流失未算严重。薪酬调查结果主要反映去年下半年经济反弹，没料到第五波疫情骤至，不少行业减薪裁员，反观公务员是“铁饭碗”，薪高粮准。疫情影响今年薪酬调查参考价值，不跟指标加薪并非“刻薄”，反而跟足指标给高级公务员大幅加薪，才是不合理。

前年香港通胀率为1.3%，去年则为1.6%，现在公务员划一加薪2.5%，某程度有顾及通胀情况，低层公务员加幅亦比原先指标为高。公仆服务大众，应多些站在市民角度考虑加薪问题；无视民情、坚持大幅加薪，对公务员形象及工作并非好事。环球经济前景不明，衰退、滞胀阴霾乍现，私人机构明年调薪情况，主要视乎下半年经济走向，而非现在公务员加薪多少；港府今年初预计，本年度财政赤字逾500亿元，下半年外围风高浪急，用钱更要审慎。

过去数年，政府强调加强公共服务，持续增加人手，公务员队伍达19万人，另外还有过万名非公务员合约员工，但政府执行力有否显著加强，相信很多市民都有保留。李家超提到，公务员表现跟政府效率直接挂钩，国际报告则显示，香港政府效率排在前列。翻查瑞士洛桑国际管理学院的竞争力报告，论“政府效率”，香港确是数一数二，惟调查所讲的“政府效率”，主要是公共财政、税务政策、商业立法等是否便利营商，并非一般人所理解的施政效率、执行效率。当然，这不是说香港公务员队伍没有人才，政府高层统筹不力、跨部门协作不足，都是大问题，可是官僚因循保守，确实严重影响政府执行力。新政府要提升管治能力，公务员改革必不可少。

官僚因循保守碍办事

公务员改革事在必行

香港公务员制度一大问题是缺乏赏罚机制，无论表现如何，多数年头都可“跟外围”自动加薪，升迁更往往是论资排辈。当局声称公务员“不是铁饭碗”，有严重过失会免职，然而实际遭惩处以至免职者少之又少，当事人多是因为行为不当甚至干犯刑事罪行而受罚，不是跟工作表现直接挂钩。这样的制度，不利“想干事”的人出头，反而助长“宁等指示、少做少错、不做不错”的文化。公务员改革，除了加强培训、鼓励作为，更要明赏罚。近年有不少意见认为，香港可以参考新加坡经验，先从高级公务员入手，以关键绩效指标（KPI）评估他们的工作表现、积极性和潜能，作为发花红和升迁准绳，确保有能者可优先晋升。有关建议，值得新政府参考。