上海刚松口气 长三角又一波疫情暴发

来源：美国之音

在上海、北京等地刚刚放松此前严厉的“清零”防控措施、试图恢复一些正常后没几天，中国十多个地方疫情复燃，且一些是在上海周边，令这些地方再次进入某种程度的封控模式。

美国消费者新闻及商业频道CNBC7月5日报道说，据野村证券中国首席经济学家陆挺，到截至周一的一周内，疫情复发的城市增加到了11个，而这些受影响的地区占中国GDP的14.9%。

其中一些新的感染发生在上海周边地区。江苏作为中国第二大经济产出省份和全球一个太阳能产品的重大生产中心，星期一报告66起感染，包括靠近上海的生物科技中心无锡市。

也是中部沿海长江三角洲的制造业中心的无锡市，在周六报告42起无症状感染后，当局星期天下令停止公众场所的营业，包括商店和购物中心。餐馆的堂吃服务被暂停，民众被要求在家上班，没有必要不要离开无锡。

江苏的另一个城市徐州在周六发现13起阳性感染后，当局要求市民除非必要不得离开城市。

上海自身周一也报告八起感染，其中一起是在政府设定的隔离区外。

此外，安徽泗县7月2日报告288例感染，并进行全民第五次强检。当地上从上周三起已对76万居民进行所谓“静态管理”的封城，暂停公众交通。安徽省的感染占中国此波疫情新感染的多数，周六报告61起有症状、231起无症状感染。

随后，安徽省灵璧县上周五也进行了封城管控，要求居民不得离家，除非外出接受强检。

此外，中国小商品出口的重镇、浙江省的义乌在过去一周报告三例感染后，采取的防疫措施之一是取消所有飞往北京的航班。

CNBC报道，野村证券的陆挺表示，自5月下旬以来，由于感染个案降低、取消封城及其他缓解“清零”的防疫措施，以及政府刺激，中国疫情商业周期（Covid Business Cycle）一直处于上扬阶段。但是，又一波奥密克戎感染可能促使转入下降阶段，尽管何时发生还不确定。

彭博社报道说，奥密克戎变异株感染在占中国经济四分之一、拥有多处制造中心的长江三角洲地区扩散，将对这些地区的地方当局造成压力。尽管当局还没有对最大的这些区域中心进行封城以抑制疫情感染扩散，但任何封控措施的升级都有造成全球影响的风险。

中国自2019年底在武汉爆发最初的冠病疫情之后，一直采取严厉的“清零”防疫政策，希望铲除新的感染群。一旦发现感染个案，当局立即通过追踪密接，采取封小区、封区、封城、禁止居民离家的重点封控隔离措施，并侧重于大规模进行强制全民核酸检测及隔离等措施，试图迅速控制疫情蔓延。

尽管“清零”政策能在疫情突发时有效地阻断疫情的传播，但其社会和经济成本巨大，对经济造成重创,对民众的日常生活和出行造成极大不便，严重妨碍甚至阻断必要的经济活动。

中国正面临自2020年以来最严重的一波冠病病毒疫情，传染性极高的奥密克戎病毒在全国许多地区造成新的感染群。目前的疫情一放就复燃，对中国政府僵持固守的“清零”防疫政策构成巨大的挑战。