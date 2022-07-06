蔡家天下朱家党 有志一同

来源：中时电子报

作者：陈朝平

国民党主席朱立伦突袭征召张善政角逐桃园市长，有意参选的台北市议员罗智强大表不满；桃园县议长邱奕胜、立委吕玉玲也炸了锅，余波荡漾。不料，这回，国民党提名谢福弘参选苗栗县长，又开罪议长锺东锦，连国民党籍的全国正副议长联谊会总会长、新北议长蒋根煌也率队声援锺东锦。国民党内哄连连，党外批评声浪高涨，朱立伦的领导备受考验。

无独有偶。民进党县市长提名也遇上“双北障碍”，陈时中、陈建仁、林佳龙、罗致政，究竟谁来领军作战双北，迄今举棋不定。党内派系明争暗抢，党外媒体各拥其主，真假民调满天飞，却迟迟不见党中央拍板落槌。民进党此番提名策略彻底推翻了过往倚重的初选制度，甚至连党内民调、全民调也都省了，双北以外各县市的提名名单充分显示党主席蔡英文的“个人意志”（或许应该说是“英派”的利益）贯穿其中；但也因强取豪夺，遭到其他派系逆袭，以致双北提名胶着。

国、民两党的提名风波，看似有别，其实都凸显了台式政党制度的宿命。

2014年的马王斗争与九合一选举大败，再加上2016年的换柱风波，国民党已无具备领袖魅力的领导人。2018年韩国瑜旋风，昙花一现，党内诸侯纷纷以为“彼可取而代之”，扯旗问鼎大位，结果，2020总统及立委选举遭致惨败。客观情势如此，国民党不思改造党的结构和提名制度，本就缺乏领袖魅力的朱立伦东施效颦，欲以个人喜好与意志决定提名名单，掌控资源的地方派系小头头谁能服气？

有媒体评论朱立伦的提名过程是“朱家天下，傅（崐萁）家党”。其实，孤坐台北八德路党部的朱立伦，哪里来的天下？既不是执政党，何来天下？没有天下，手上哪里有资源可以分配给那些嗷嗷待哺、虎视眈眈的县市长候选人？又哪里有资源可以和各方诸侯谈利益交换？

民进党就大不一样了。尽管蔡英文的假博士争议未了，公开场合讲话被讥为读稿机，毫无领袖魅力；不过，总统兼党主席，手握资源，辅以媒体网军威吓，恩惠出于她手，惩教也出于她手，提名过程贯彻个人旨意，毫无滞碍。若不是“胜者全拿”的心态作祟，双北人选早可确定。

蔡英文可以贯彻个人意志，朱立伦则否，关键在于手中有无掌握资源；而资源的有无，就决定了选举的公平与否。

台湾民主化以来，各政党的提名制度一变再变，从初选到党内民调，再到全民调，最后又变成派系协调、民调、党中央选对会，混合定之。说穿了，就是便宜行事，回归中央，定于一人，以便运用资源进行政党对决。

由选举角度观之，民主转型后的台湾各政党仍然停滞在人治阶段，执政党若敢于公器私用，强取豪夺，则可延续政党生命；至于在野政党，若不能适时翻身，怕是难脱“一人兴党，一人毁党”的宿命呢！

作者为资深媒体人