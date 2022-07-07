揭地产商没捐款李家超之谜

来源：星岛日报

作者：杜良谋

香港行政长官李家超日前向选举事务处提交竞选开支及捐赠申报表，显示他收到1125万元（港元，下同，约201万新元）现金捐款，来自59个社团及商会，包括中华总商会、厂商会、乡议局、菁英会、医疗专业人士协会、潮州商会、汕头社团总会、东莞社团总会等，25个社团各捐出30万元，其他社团也捐出10万至20万元，当中没有来自地产商的捐赠。

过往特首选举的候选人参选，所收的捐款都有颇大比例来自地产商或“大孖沙”（泛指一些作出巨额投资的富翁），地产商及大孖沙都乐意透过这些捐款，显示对候选人的支持。例如，前特首林郑月娥在2017年参选时，就获得多位大孖沙一家多口的捐款，每人十万元，有些家族例如李兆基家族、李国宝家族、郭鹤年家族、霍震霆家族等，就一家三口共捐出30万元。至于2012年，前特首梁振英参选时，亦获得郑家纯、郭炳湘等捐款50万元。

究竟李家超今次选举捐款，为什么地产商会“集体失踪”呢？李家超是否要借此与地产商保持距离呢？知情人士连说“非也非也”。原来，李家超竞选办在讨论寻求捐款时，就考虑到李家超受到美国制裁，未能在银行开设户口，若要求商界人士捐款，第一手续会较为麻烦，第二，亦不希望因此影响商界人士日后做生意，会因为捐款给李家超而横生枝节，带来任何的风险和麻烦。因此，从一开始，就无考虑寻求个人捐款，亦无打算找地产商；据闻，期间有个别商人主动提出捐款，李家超竞选办最终仍是婉拒。

今次捐款给李家超的59个团体，大部分都是爱国爱港的同乡会及社团，即使商会，亦只有中华总商会、中华厂商会、中华出入口商会、中国企业协会等“中”字头的商会；至于香港总商会、工业总会等，则未有参与捐款。知情人士直言，有个别商会对于捐款亦有疑虑，竞选办对此亦理解，并不勉强。

知情人士又指出，今次“误打误撞”全部由团体出手捐款，对李家超的公众形象其实亦是好事，因为捐款者全属爱国爱港团体，从观感上，李家超会减少很多利益牵涉，避免令公众觉得他与某某地产商有特殊关系。李家超在竞选期间，就因为没有拜会地产建设商会，惹来外界关注他与地产商的关系。在中国国家主席习近平的七一庆典讲话中，其中提到“中央全力支持香港积极稳妥推进改革，破除利益固化藩篱，充分释放香港社会蕴藏的巨大创造力和发展活力。”又要求特区政府，“拿出更果敢的魄力、更有效的举措破难而进，让发展成果更多更公平惠及全体市民。”这些要求，都或多或少会触动部分既得利益，李家超保持最少的利益牵连，或有利他推进政策时免除后顾之忧。