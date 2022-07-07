林智坚论文门捅出的国安问题

来源：中国时报社论

台湾新竹市长、民进党桃园市长提名人林智坚，涉及中华大学和台湾大学两份硕士论文的抄袭事件；事件仍在发展中，但抄袭和剽窃状况明显。台湾政治人物被爆出的论文抄袭事件，近年来一件接著一件，透露令人忧心的信息：众多政治人物缺乏诚信，从担任学生时期就在抄袭欺骗，未来如何能以诚信带领国家和社会？此刻，是该对此议题痛加检讨，谋求对策了。

台湾的高等教育，特别是研究所教育，在过去非常严谨，不仅招生人数有限入学困难，毕业论文的高标准要求，经常让学生必须夙夜匪懈、专研数年，才能通过指导教授这关，召开口试审查获得学位。因此台湾的硕博士学位，过去都受到社会高度评价和信赖，找工作当然也相对容易；整个社会在用人取才上相当方便，只要看是哪个学校的硕博士毕业生，大概就可以判断其能力。

然而，自1990年代中期开始，教育部引进欧美的“硕士在职专班”制度，原意是要让在职者有机会再进大学，充分利用周末和平日晚间的休闲时间进修，追求更高深的知识和学位，提升整个国家的效能。但是，这个立意良善的制度，却在“校园自治”的浪潮下，从教育部到各大学，一开始就因欠缺控管机制而走偏了。

由于它的学费和授课的酬劳较高，立刻成为待遇逐渐偏低的教授最直接的“斜杠”机会，各系所纷纷开设硕士在职专班，招收大量在职学生；甚至因许多在职生的工作权责可以和教授们产生“互惠”效果。例如可以延聘企业的独立董事或提供研究计划标案，部分受不了诱惑的教授们迅速降低学术标准，来经营个人人脉；特别是商学院的企业管理硕士在职专班（EMBA），以及和官僚体系较相关的社会科学科系。某些教授刻意巴结这类政经人物，从他们的入学到毕业，一路“罩到底”，培养出所谓的“X家班”或“Y家班”等等，学术逐渐成为私利争逐的对象，争相竞逐大企业干部或政治人物的指导教授，你争我夺勾心斗角，学术标准也每下愈况。

橘逾淮为枳，在西方国家操作相当严谨、规模和范围都极为有限的硕士在职专班，到了台湾竟然完全走样；机制设立才不到十年，全台湾每年招收的在职硕士生居然高达3、4万人，加上无视少子化未来冲击的高教大幅扩张，20多年下来，全台湾到处都是硕士生。不少教授收了大量指导学生，根本无力详加指导。

这些身分特殊的学生，既没时间念书，又想两年毕业，当然撰写的论文水准不堪闻问；甚至抄袭成风，社会评价逐年下降，但只要不出来选举，基本上也没人会处理。据查证，林智坚涉及抄袭事件的陈明通教授，指导了173位硕士生，只有五位愿意让论文线上公开。

这个问题在“少子化”的冲击日益扩大之下，已经变得更加严重。不少私校因学生逐年减少，硕士在职专班就成为维持学生数的招数，只要固定缴交学费，上不上课倒无所谓，两年下来随便弄本论文就可毕业，反正网络上可以找到“代写”，价码也不高，还有教“客户”如何应对的“售后服务”；“压榨”部属帮忙代写的更是稀松平常，认真指导、查核的教授有限，多为教授送礼物、请吃饭就“问题不大”。

这些“X家班”的成员在学校就投机取巧、利益输送；若是在企业界危害有限，但若在政界相互合作掩护、沆瀣一气，将成为国家向下沉沦的重大因素。

大学教授为了私利未能为学术品质把关，当然应负最主要责任；但教育部和大学以“校园自治”为名放任无为，间接助长了这种歪风，也难脱责任。而受害最大的，当然是整个国家的治理变成“帮派政治”，研究所的高等教育向下沉沦，国家高级管理人才素质下降，社会亦无由判定人才良莠。若这不是国安问题，那什么才是？

