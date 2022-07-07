掌控尖端半导体命运的台积电和ASML

来源：日经中文网

作者：中村裕、龙元秀明

从成为自动驾驶等新一代技术核心的尖端半导体制造来看，全世界已开始被两家企业垄断。那就是台积电（TSMC）和荷兰的半导体制造设备企业ASML（阿斯麦尔）。甚至形成没有这两家企业就无法生产尖端产品的状况。世界是否做好准备？也必将给激烈争夺技术主导权的中美造成巨大影响。

6月中旬，世界置身于高科技领域的大型企业的相关人士和投资者等积极关注两次国际会议上的发言。

“到明年下半年，本公司的新一代设备将投入使用，半导体的技术创新今后不会停止”，6月14日在美国夏威夷州檀香山市举行的半导体国际学会上，在披露最尖端技术的环节，在线上现身的ASML首席技术官（CTO）马丁·范登·布林克（Martin van den Brink）如此强有力地表示。

短短2天后的16日，在美国西海岸加利福尼亚州圣克拉拉，台积电每年一度的技术研讨会举行。

主导研发的台积电副总经理米玉杰如此表示，今后为了进一步促进客户的技术创新，台积电计划到2024年引进（ASML推进开发的世界最尖端的新一代设备）极紫外线(EUV)光刻设备。这受到与会的作为主要客户的多家美国企业的关注。

在这两次国际会议上可以看出，ASML和台积电今后也要引领全球半导体制造的自信。此外，还让客户获得了安心感，令半导体电路线宽为2纳米（纳米为10亿分之1米）以下的超最尖端半导体制造变为可能的新一代设备的引进终于提上议事日程。

半导体行业如今正在因这两家企业而明显改变。这是因为甩开竞争企业迈向垄断，今后尤其在自动驾驶和人工智能（AI）等增长领域，垄断有可能变得明显。

例如，美国苹果的热门智能手机“iPhone13”。世界上只有ASML拥有能制造属于心脏部位的尖端半导体的设备。只能使用该公司开发的“EUV（极紫外）光刻设备”生产，全球份额达到100％。

同时，能利用这种EUV设备、以较高成品率稳定生产尖端半导体的企业目前在世界上也几乎只有台积电这一家。台积电的全球份额为92％。

很多人都能轻松购买的iPhone实际上建立在这种不稳定的供应结构之上。

面对这种状况，目前拼命追赶的是韩国三星电子。在ASML和台积电这两家企业在两次国际会议受到关注的同一时间，被判处有期徒刑2年零6月并被收监、但目前获得假释的三星副会长李在镕飞往荷兰。

李在镕14日与ASML的首席执行官（CEO）温彼得（Peter Wennink）举行了会谈。行业相关人士表示，意图只有一个，“希望通过直接谈判让ASML卖一些EUV给三星”。

EUV设备由10万个零部件构成，重约200吨。由于是每台高达200亿日元的高性能设备，2021年的供货量仅为42台。多数面向台积电，但设备相关企业的高管表示“现在各国政府也卷入其中，争夺战呈现白热化的状态”。

但行业相关人士的看法是，假释中的三星电子高层罕见访问荷兰，对于瓦解两强的垄断“是远远不够的”。

熟悉三星内情的大型设备相关企业的一位高管透露，“三星迟迟无法提高尖端半导体的成品率，明显感到焦虑。主要客户也减少订货量，最近一年感到非常头疼”。

很多相关人士指出，在台积电和ASML等两强如此独领风骚的背后，在很大程度上是因为曾经长期作为行业的巨人君临天下的美国英特尔。

契机是1997年。英特尔当时成立国际性联盟，携手美国摩托罗拉等启动了最尖端的EUV设备的开发。随后还吸纳了美国IBM，但固执地拒绝台积电的参与。

以这种屈辱为动力，台积电选择ASML作为合作伙伴，两家企业推进了EUV开发。虽然经历曲折，但成功实现了英特尔未能做到的世界首开先河的EUV实用化，自2019年起成功启动尖端半导体的量产。

2000年代在世界光刻设备市场掌握近七成份额、席卷世界的尼康等日本企业也在与英特尔保持步调一致的过程中，“开发迟缓，双双落败”（行业相关人士），这也给台积电和ASML带来东风。

台积电和ASML还借助始于1980年代创业期的深厚纽带而联系起来。“创业时的融资非常困难（在日美企业没有兴趣的背景下），唯一愿意为台积电创业伸出援手的海外企业就是飞利浦”。参与创业的清华大学教授史钦泰如此回顾当时的情况。台积电创始人张忠谋当时也向英特尔请求出资协助，但被无情地拒绝。

另一方面，作为ASML母公司的飞利浦成为台积电的大股东，在创业期提供支撑，同时还成为台积电与ASML在业务层面的中间人。

在这种历史之上形成了如今的半导体2强。已今非昔比的台积电面对英特尔和三星，借助与ASML的合作，展现出令人敬畏的实力。

“台积电和ASML的经营高层目前保持非常密切的关系”（行业相关人士）。

面对两强，全世界的客户以后将为如何确保数量有限的尖端半导体而苦恼。中美两国的技术主导权之争今后必将更加激烈。这种混乱局面远非芯片短缺导致世界经济动摇的目前可比。