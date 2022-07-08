英相成败 皆因豪言妄语

来源：联合报

作者：黄琛瑜

英国首相约翰逊曾自嘲：“我当上首相的机率，与在火星上发现猫王或我投胎转世为橄榄的机率一样大。”然而，约翰逊于2019年7月攀上首相大位，继之于是年年底国会改选中领导保守党，取得过半席次的选举佳绩。

约翰逊可谓英国政坛的“非典型政治人物”。约翰逊于2008年至2016年担任伦敦市长后，在前首相特雷莎·梅主政期间出任外交大臣，并于2017年保守党党魁选举中脱颖而出。一头散乱金发、不拘小节风格，使约翰逊跳脱传统政治人物的保守框架，创造独树一帜特色。

约翰逊执政期间，令人印象深刻的政策表现，包括英国脱欧与防疫政策等。强生带领英国于2020年1月底脱离欧盟，结束逾三年半脱欧僵局。此外，英国是世界上首个批准及施打冠病疫苗的国家。然而，上述政策却也毁誉参半。英国脱离欧盟时，民调显示多数英国民众认为脱欧是错误决定。此外，英国冠病疫苗施打表现领先群伦，但英国冠病染疫与死亡人数，也于世界国家排名中位居于前。

去年11月“派对门”丑闻爆发，引发各界对于首相诚信问题的质疑。今年6月保守党下院议员透过1922委员会对强生发动不信任投票，约翰逊挺过逼宫危机。不过，上周保守党副党鞭因涉丑闻引咎辞职，成为压垮约翰逊在位危机最后一根稻草。首相办公室一开始回应约翰逊对副党鞭的品行问题不知情，但后来约翰逊改口道歉，引发财政大臣、卫生大臣等逾50名政府官员纷纷辞职。约翰逊最终不敌去职压力，知所进退而宣布辞去党魁。

首相约翰逊的诚信问题，引发纷扰不断的政治危机，但也为英国民主的试金石。首先，首相约翰逊屡番说谎的纪录，使外界抨击他丧失身为政府领导人应具备的道德准则。其次，约翰逊先前拒绝为说谎下台，违反议会内阁制的责任政治原则。此外，约翰逊领导政府却自身违反防疫规定，只准州官放火不许百姓点灯，成为历史上首位任内违法的首相。首相约翰逊不敌政治压力而同意去职，适凸显英国民主运作的宝贵基石，包括责任政治、依法而治等宪政原则。特别是，英国未如多数国家一样拥有成文化的宪法，但英国宪政运作仍运作得宜并展现生命力。

诚实为上策，成为约翰逊透过负面政治教材，留下的政治遗绪。约翰逊执政期间，诚实正直，不再是人民对政治人物的最低要求，而是变成遥不可及的期待。谎言与真实，仿佛变成政治人物口中的同义词。口无遮拦及夸言豪语，一度成为强生博取版面与吸引目光的特点。然而，豪言妄语，也使其政治生涯成也约翰逊，败也约翰逊。