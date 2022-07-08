来源：澎湃新闻社论

促进二手车自由流通，便利企业跨区域经营，方便群众异地买卖。中国二手车产业迎来了发展的春天。

7月7日，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》（以下简称《若干措施》），其中提出，自8月1日起，在全国范围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。

中国汽车保有量已超过3亿辆，位居全球第一，但2021年二手车交易量只有1759万辆，不到汽车保有总量的6%，远低于国际成熟汽车市场比例。二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。从汽车行业的长远发展来看，取消二手车限迁政策是大势所趋。

一方面，不管是以排放标准还是以车龄等因素为由，限制二手车异地流通，比如不允许国五排放标准车辆迁入，本身就不利于形成二手车统一大市场，不利于行业的规模化发展。另一方面，在疫情的背景下，汽车行业消费低迷，继续以限迁阻碍二手车自由流通，也会抑制汽车消费需求的进一步释放。

实际上，二手车的“破限”之路，经过了长时间的努力。2016年发布的《关于促进二手车便利交易的若干意见》就提到，要营造二手车自由流通的市场环境，不得制定实施限制二手车迁入政策。今年5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确要求全面取消二手车限迁政策。此次更进一步，明确了取消时间，让相关各方有了更明确的预期。

客观地说，一些地区给二手车的迁入设限，之所以沿袭至今，与地区发展水平、环保压力有关，汽车排放标准存在地区差异。但必须看到，限迁对二手车流通造成的阻碍，已经越来越不利于行业的持续发展。《若干措施》规定，取消限迁范围含“国家明确的大气污染防治重点区域”，即便是环保压力大的地区，也不能再以此为由限制国五二手车迁入了。

从现实来看，随着中国二手车交易从过去局限于本土市场，加快转变为在全国范围内自由交易流通，破除二手车交易流通的地域壁垒势在必行。而在二手车网络交易平台、物联网等技术的加持下，已经实现了物理意义上的突破，此时从政策层面全面取消二手车限迁，很有必要。

取消限迁将形成多赢局面。对于个人来说，车主能卖出更好的价钱，消费者有了更多的选择，双方都能在更广阔的市场交易中求得满意。对于市场来说，消费需求将进一步释放，尤其汽车是上下游牵涉广的工业门类，打破地区间的人为条块分割，不仅将改变行业“小散弱”现状，丰富汽车产品供给，还将间接拉动新车消费需求的增长。

更要看到，汽车业是国民经济的战略性、支柱性产业，对经济的拉动能力强。《若干措施》除了要求加快活跃二手车市场，还提出支持新能源汽车购买使用、促进汽车更新消费等措施，多线并举、全线发力，也会为整个汽车产业健康发展注入新的动力。