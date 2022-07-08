斯里兰卡宣告破产代表什么

来源：香港01

作者：欧敬洛

斯里兰卡宣告“破产”，国家的收入已无法抵偿负债，政府耗尽用于进口必需品的外汇，全国陷入缺乏基本燃料、药物及日用品的状态，人们日常生活受严重打击。面对恶劣通胀，斯里兰卡央行决定把基准常备贷款利率上调100个基点至15.5%，斯里兰卡未来前路应如何走下去？

斯里兰卡总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）7月5日向国会表示，国家已陷入破产，国家未来需面对更加困难和复杂的局面。

与个人宣布破产不同，国家没有一个“破产”的定义，也没有所谓的“破产保护”，国家仍需要面对债权人。但与个人破产一样，国家破产同样是资不抵债，斯里兰卡债务总额已超过500亿美元（699亿新元），外汇也已几乎彻底用尽。

破产的原因

斯里兰卡会陷入如此苦况，有多个原因所造成。斯里兰卡长年依赖进口，包括燃料、糖、谷物及医疗用品，为贸易逆差国家。而国家则依赖旅游业及出口如茶叶等的农业特产，赚取收入。

2019年斯里兰卡连环爆炸事件及新冠肺炎的来袭，彻底瘫痪了斯里兰卡的旅游业，让国家收入大减。而经济政策失误也是重要原因，新总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）上任后推行大幅减税，进一步拖累经济收入。

斯里兰卡未有善用中国及其他国家提供的资金，兴建多项“大白象”工程也是原因之一。政府花费大量的资金建设，但未有获得预期收益，其中更有些遭贪污消失。而俄乌战事推高全球燃料及粮食价格，进一步让斯里兰卡的情况雪上加霜。

希腊也曾破产

斯里兰卡不是首个宣布破产的国家，包括美国、英国及俄罗斯，都曾在历史上陷入破产。希腊在2008年一度陷入破产，但在配合政府严厉的紧缩政策、欧盟的资金支援、产业改革及改善移民体系后，希腊逐渐走出经济寒冬，成功脱困。

2018年欧洲稳定机制宣布对希腊第三次金融支援已经结束，并不再提供援助，意味希腊已成功恢复，前后花了10年的时间。

斯里兰卡同样需要支援与改革，才能走出困境。斯里兰卡可以依赖服装业、发展可循环经济以控制支出及增加收入，减少单纯对旅游业及农业出口的依赖。但斯里兰卡不是希腊，且改革与转营需时，动辄以年计算。而且改革期间会遇上阻力，希腊在推动紧缩政策时遇上激烈示威，国会也好不容易才成功通过紧缩政策。

同时由于俄乌战事尚未有结束的征兆，冠病疫情也将继续缠绕一段时间，斯里兰卡的恢复可能需要一段更长的时间。