朱立伦为何在七七抗战纪念日神隐

来源：中评社

作者：张嘉文

7日是七七抗战85周年纪念日，中国国民党主席朱立伦仅在面簿发文纪念，并未出席由该党的黄复兴党部主办的中山堂纪念音乐会，他虽强调针对七七抗战，中央党部各部门都动起来，举凡讲座、音乐会或回顾策展，但实际上如非朱强调，外界几乎没有感受到现在的国民党有任何浓厚纪念七七氛围，而身为主席的朱立伦近乎神隐就是最大问题，而细究原因，恐怕背后仍是选举因素。

针对七七抗战纪念日，朱立伦在面簿表示，回顾抗战历史是希望大家共同省思战争与和平意义，共同以智慧追求和平目标，捍卫“中华民国”与民主自由。而缅怀历史并非为了挑起仇恨，而是为了珍惜和平；秉持两岸和平为最重要目标，不希望两岸间再有任何军事冲突或战争。

而国民党黄复兴党部和妇联会、台湾抗日亲属协会、蓝天行动联盟等单位一同举办的“‘中华民国’纪念七七抗战音乐会”7日下午在台北市中山堂前的“抗日战争胜利暨台湾光复纪念碑”前举行。就如深蓝盛事一般地热闹，包括前主席洪秀柱、国民党提名参选台北市长的蓝委蒋万安、妇联会主委雷倩等人都出席。

此次选举主打争取中间选民的蒋万安，会出席这样的活动，当然有其选举考量，目的是希望巩固自己在台北市的蓝军基本盘，拉回一些过去被深蓝批评他“不够蓝”的争议，即便到了现场临时更改流程他未上台致词，但有出席就等于有交代。

而朱立伦未出席这样的深蓝场合，显然也是有选举考量，刚结束访美行程的他，被外界解读希望调整国民党为亲美反共路线，最大目的当然是希望面对11月的九合一选举，能让绿营的抹红牌效应降到最低，即便朱返台后透过党中央各系统希望澄清，国民党的路线并没有要改变，此次大陆海峡论坛也将派副主席夏立言视讯参与开幕等等，但其极亲美形象，已深刻在支持者心中，短时间内不会改变。

目前朱立伦等于是使用两手策略，一面高喊亲美，但又透过党务系统如黄复兴党部此次举办纪念抗战音乐会等，安抚深蓝支持者的情绪，且不需对外大肆宣扬，他本人也不用出席，只要发面簿文纪念即可，期望能达到既不失去中间选民观感，又能巩固支持者的效果。而这一切的动作，全待11月的九合一选举投票最终结果，来验证朱立伦的策略是否真能成功了。