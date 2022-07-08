因应俄乌战火，北约治丝益棼

来源：风传媒

作者：徐勉生

北约组织30国领导人6月29、30日在西班牙首都马德里举行峰会，商讨俄乌战争因应对策。西方列强领袖齐聚一堂，集思广益，原本是促成俄乌停战的契机，可惜的是各国领袖竟然黔驴技穷，毫无良策。

峰会除了决定增兵部署于波兰、罗马尼亚，及波罗的海三国，并将北约的快速反应部队从目前的4万名扩编为30万以外，没有想出任何能够让俄国退兵之计。美国则于7月1日宣布，再增援乌克兰8.2亿美元武器弹药，总计美国对乌克兰的军援已达69亿美元。

《中美论坛社》评论员梅强英7月5日在“俄乌战争揭开了美国两党政治的面纱”专文中指出，今年5月美国参众两院通过了400亿美元（559亿新元）援助乌克兰方案。再加上3月通过的130亿美元，使美国在今年短短的三个月内对乌克兰的军事援助预算近540亿美元。

专文进一步说明，这相当于美国全年军费的6.6%，远超过美国海军陆战队、联邦政府许多部门的全年预算。同样的钱用在美国国内，可让920万的公薪阶级每人获得6千元的加薪，或让5200万低工资的劳工阶层每人得到1千元的额外收入。同样的钱也可以用来解决一些无家可归的游民、基建、医保等等问题。

但是这540亿美元的援乌款项中，大约320亿是用在武器供应及其它军事用途。用在人道救济难民上不超过13亿。由此可以很清楚的看到大部分的钱是用在购买武器上，让美国庞大的军工复合体大发战争财。

表面看来，美欧国家支持乌克兰不遗余力，然而所采取的措施却仅仅是以战止战。各项作为的结果必然是治丝益棼，火上浇油，徒然使战火无限期延续，造成更大的伤亡。

北约增兵东欧完全是惊弓之鸟的反应，徒然浪费资源。华府智库CSIS欧洲军事分析家伯格曼指出，北约部队部署东欧意义重大，显示北约寸土不让。然而事实上，俄罗斯对东欧国家根本没有领土野心。北约在东欧增加部署，可说是多此一举。

俄罗斯入侵乌克兰真正的原因，一方面是反制北约势力进入乌克兰，对俄国造成安全威胁。另一方面，是为了伸援乌克兰东部遭到乌克兰政府迫害的俄罗斯后裔。俄罗斯坚持的是乌克兰国家的中立化、无核化、非军事化与去纳粹化。唯有达成此项目标，俄国才可能停止战争。北约国家未能正本清源，针对战争的根源采取适当的应对措施，只是一味想要以战止战，结果必然是适得其反。

俄乌开战已满四个月，西方国家对乌克兰的援助未曾停顿，却未能使乌克兰反败为胜。对俄国祭出制裁，也未能重创俄罗斯，丝毫未减俄国的攻势。西方国家想借此赢得军事上的胜利，犹如缘木求鱼。

美国为了一己之利，借乌克兰发动代理人战争，试图一举削弱俄国势力。于是要求北约国家，矢言挺乌抗战到底。俄乌开战至今，已给欧洲国家带来灾难性的伤害。包括能源短缺、通膨严重。

这场战争使乌克兰饱受战火蹂躏，牺牲最大。俄罗斯出兵征战，又遭到西方国家制裁，也付出相当的代价。中国及印度等新兴国家隔岸观火，影响有限。但是欧洲国家却遭到池鱼之殃。如果欧洲国家不能深自醒悟，以自身利益为考量，以和为贵，善用谋略，用外交手段止战，终究将被美国拖累。