来源：台湾中时新闻网

林智坚论文抄袭事件至今余波荡漾，欲小不易，问题出在民进党执政后遇事不思检讨，只会一味指责外界抹黑，策动网军攻击，企图模糊焦点。抄袭事件遇上政治操弄，遭殃的必是学界的尊严。

被台北市议员王鸿薇踢爆的前新竹市长林智坚论文抄袭案，后座力惊人。台湾总统蔡英文7日喊话“智坚辛苦了！”行政院长苏贞昌称“选举抹黑变本加厉了”。奇怪的是，政治人物满嘴口水，就是没人第一时间要求严查。况且，此事件既然受到社会关注，主管的教育部不是应马上查办吗？台大也奇怪，非要等外界检举，不能主动自清吗？当学界遇上政界，果真是尊严扫地。

外界的质疑其来有自。原名三民主义研究所的台大国家发展研究所，本就与政界难分难解，尤其“在职专班”常是政治人物洗学历及拓展人脉的好去处，论文口试成为擦脂抹粉“走过场”的形式意义也属自然。只不过，牺牲的是整体的学术尊严罢了。

但民进党不这么想，现在连政务委员张景森都质疑写论文“落伍迂腐”了。的确，欧美许多大学硕士生不用写论文，但那是以理工科为主；台湾硕士生若连练就起码研究能力的论文都不写，学界最后沉沦至什么模样也可想而知了。

虽然台大社科院已组“审定委员会”调查林智坚论文案，社科院院长苏宏达也表明要全力捍卫学术声望，但能否排除政治力干扰，外界并不寄厚望。原因很清楚，2018年民进党都敢使尽洪荒之力“拔管”了，如今又如何能期待小小的社科院能拨乱反正，“拔掉”民进党的明日之星？外界正睁大眼睛看，两个月后见真章。