国民党两岸路线宜走回战略清晰

来源：台湾中时新闻网

日前国民党主席朱立伦访美，所发表两岸论述及外交路线争论，至今余波荡漾，无论是泛蓝政治联盟、统派势力及党内纷争不断，不时传出统派团体抗议及党内人士的质疑。

确实自朱立伦提出“九二会谈的共识”、“九二共识是没有共识的共识”、是一种“建设性模糊”、“创造性模糊”；同时，倡议“亲美反共”、“亲美保台”战略，已被质疑要改变传统马英九坚持“九二共识”及“亲美友日和中”的均衡战略，此引发台湾社会政党路线冲突及统独路线纷争。

朱立伦倡议走“亲美反共”路线，不仅被外界质疑国民党在“九二共识”退却；也被质疑被民进党所“绿化”，从而丧失其在国际与两岸路线自主性。造成国民党与统派势力紧张及对立，恐损及其社会基础。国民党若想重新赢回两岸路线主导权，实在有必要由“战略模糊”转向“战略清晰”，提供集体选择及政治动员的诱因。

首先，国民党与统派团体关系趋向紧张，分化统派势力团结。例如日前统派“全民拔菜总部”至国民党中央党部前抗议，号称“拔菜总司令”的卢朝琴抨击，国民党朱立伦至美国倡议“亲美反中”，公开否定“九二共识”，直指就是“搞台独”，是14亿同胞的叛徒，中国国民党应该改名为“美国国民党”或“美国小绿党”。“拔菜总部”成员至国民党中央党部前抗议，高举各种抗议标语，包括“亲美谋独就是中华民族敌人”、“朱立伦是民进党的造王者”、“不承认九二共识就是搞台独”等等。

其次，朱立伦路线造成泛蓝政治联盟潜在裂解。统派人士本来是反对蔡英文及民进党两岸路线，现则倒戈相向指向倡议“九二共识”的国民党，这显示朱立伦主张引发与统派势力紧张对立关系。这些政治势力在2022年地方选举及2024年台湾总统大选投票取向，一旦有更深蓝政治候选人，恐难成为国民党“选票极大化”的组成员，如此势必分散泛蓝力量整合，难以对抗泛绿政治联盟。

尤其针对朱立伦提到国民党一直以来是“亲美”的政党，从来不是“亲中”的政党，且论及征兵制、军备等议题。对此，新党批评朱立伦让国民党变得跟民进党一样，想把台湾人民送上战场。这些讨好美国的话，蔡英文、苏贞昌皆未曾说出口，但朱立伦基于政治算计，全部都说出。新党批判朱立伦已经比蔡英文走得更远，试问一个分裂泛蓝政治联盟，如何对抗相对团结的泛绿政治联盟呢？

再者，从“战略模糊”走向“战略清晰”，重申主张“一个中国”、“宪法一中”；并澄清朱立伦未曾提过“亲美反中”路线。针对朱立伦先前访问美国时所释放“亲美反共”路线，7月6日国民党国际部在智库“国政基金会”举办“纪念七七抗战85周年－战争与和平的省思”系列第一场次座谈会，当场即有与会民众表达不满及质疑国民党走上“亲美反中”路线。国民党副主席夏立言则回应表示，国民党直至现在当然是坚持“一个中国”，宣称中华民国是“一中宪法”。换言之，为消弭支持者疑虑，国民党两岸路线反而在事后更呈现“战略清晰”面貌，宣称主张“一个中国”、“宪法一中”。

最后，澄清未提“亲美反中”用词，且淡化处理“亲美反共”说法。副主席夏立言澄清，朱立伦从未说“亲美反中”；宣称国民党绝非“亲中卖台”的政党，了解两岸关系之重要性，具有经验、有能力、有意愿、有管道可以把两岸关系维持在和平安定的道路上，避免爆发战争。言及国民党应集合所有力量，始能赢得政权，尔后始可大步按照宪法、党纲的愿景及目标往前迈进。

这显示国民党已关注到，朱立伦在美发言，已影响泛蓝力量整合。尽管国际现实是“中共”与中国逐渐契合，中华人民共和国政府代表中国是唯一合法的中央政府，并在国际社会建立“一中体制”。但在此，夏立言只提国民党没有主张“亲美反中”，而朱立伦所提则是“亲美反共”，这一论述意味着国民党认为“中共”不等于“中国”，等于是回归两蒋时期对“中共”与中国之区隔。

显然，夏立言提到国民党仍坚持“一个中国”、“宪法一中”，这是一种“战略清晰”，具有重新夺回两岸政策的企图心及政策优势；这避免朱立伦所提“九二共识是没有共识的共识”，陷入“战略模糊”劣势困境。朱立伦两岸路线是否具有开创中间选民支持之作用，及成为吸纳浅绿选民之政治号召，其成效目前尚不得而知。

然而，朱立伦的“战略模糊”却已引发台湾愿统力量的反弹及质疑。基于愿统力量凝聚及达成选票极大化目标，国民党两岸路线宜回归“战略清晰”，避免因“战略模糊”而走错路。更重要的是，国民党应该在两岸问题上多做实事，不要只为了媚俗选民而说一些空话，这样才能在台湾重新取得两岸关系的主导权。

（作者：柳金财，佛光大学公共事务学系副教授）