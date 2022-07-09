美国的半导体私心 台积电变成过河卒子

来源：台湾《联合报》社论

台股从年初一八六一九的历史高点，到近日跌破一万四千点关卡，跌幅达两成四。同一期间，台积电的跌幅更超越大盘，达三成六。台积电市值占台股权重达27％，它每跌一元（新台币，下同），台股大盘就要下跌八点；台积电股价表现不佳，台股大盘就难有起色。影响所及，包括劳退等政府四大基金的操盘绩效也是亏损累累，民众权益大受损伤。

被誉为“护国神山”的台积电股价下挫，原因有三。首先，美国联准会因通膨超乎预期而加速升息，全球资金竞相流入美元市场，外资在台股卖股变现，台积电正是首要标的。其次，全球对经济可能衰退的疑虑越来越高，半导体产业盘旋著库存过高与需求下滑的双重阴霾，加深了台积电的股价跌势。第三，投资人担心台积电海外设厂的进度，尤其晶片法案未过将导致美国厂投资成本大增，将拖累台积电绩效。

上述三个因素中，前两项是全体半导体业共同面临的挑战，台积电长期以来靠自身努力及台湾半导体供应链的优势成为晶圆代工龙头，面对总体经济变化与半导体业内部的竞争，必然会设法突围以保持优势。但是，更令人忧心的，则是“非经济因素”的干扰。尤其，美国强势主导重塑半导体供应链，凡事以“美国优先”为前提，打乱全球晶片供应秩序，台积电更是首当其冲。

在美国与中国大陆贸易战与科技战的氛围下，美方透过软硬体围堵大陆半导体业发展，并利用政治手段逼迫台积电赴美设厂。台积电在2020年在美国亚利桑那州投资五奈米晶圆厂，这项计画已进行两年多，但台积电内部或同业间对此都提出不少质疑，认为将使成本大增，并不明智。台积电创办人张忠谋三年前亦曾预言，台积电将成为地缘政治兵家必争之地；他也不认同美、日、欧的半导体“在地制造”计划，原因是这些国家并没有像台湾这样完整的供应链，强势力推只会创造一个不完整的半导体生态圈，反而可能使全球晶片价格上扬。这两项预言，都不幸言中，后者更直点台积电当前困境穴位。

台积电赴美投资，主要是因为美国的“棒子”和“胡萝卜”策略。台积电若不赴美设厂，美国可能以关税壁垒或技术障碍对它设限，这是“棒子”；至于“胡萝卜”，则是美国承诺通过“晶片法案”补助半导体在美设厂。问题是，台积电头已经洗了下去，美国说好的补贴却不见下文，规模高达520亿美元的“晶片法案”因共和党的杯葛，迟迟无法通过。若此案无法在下月休会前通过，民主党又可能在年底期中选举后沦为少数党，法案前景即愈发渺茫。少了这项关键补助，被迫当了“过河卒子”的台积电，其美国厂势必变成一场噩梦，成为一个大钱坑，拖累公司财务绩效。都已走到这个地步，台积电就算喊停美国厂，也不是能轻易收拾的残局吧？

追根究底，台积电美国厂之所以陷入这种进退不得的难局，蔡政府轻率把“护国神山”当成外交工具，是错误之始。当时，蔡政府要求台积电赴美投资，一方面是出于“抗中保台”路线需要，另方面是急于为了向美国政府示好交心，并未从本质认真思考台湾半导体产业的核心利益。在那样内外反中一头热的情况下，台积电如英雄般被推向战场，以为是为国开疆辟土。反观当时，美国本土厂商英特尔则保持观望，宣称要等补助定案，才愿投资。两相比较，台积电不会太一厢情愿吗？蔡政府不会太天真又可恨吗？