日本制华当“正常国家” 安倍身亡右翼路不改

来源：香港《明报》社评

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，震撼国际社会。这是日本62年来最严重政治行刺案件，当地传媒报道，行凶枪手因不满安倍而动杀机。安倍是日本在任最长首相，虽于2020年因健康理由辞职，但对现任政府仍有很大影响力，非一般过气政客可比。安倍主张修宪扩军，令日本成为“正常国家”，卸任后再无政府官职包袱，其右翼亲美反华本色更是表露无遗，“美日共享核武”、“台海有事即日本有事”等论调，引起极大迴响与争议。

安倍治下，右翼思想已融入日本政治主流，就算安倍不在，自民党仍会致力推动日本成为“正常国家”、联美制华，右翼势力更可能利用安倍之死，争取人心，扩大影响力。

战后最震撼政治行刺 日本民心变化要留意

明治维新以降，日本虽迭有现任或卸任首相遇刺事件，但大多发生在二战之前。安倍外祖父岸信介曾被视为甲级战犯，后获美国放过，之后更当上首相。1960年，岸信介与美国修订美日安保条约，触发左翼“安保斗争”，岸信介同年7月曾被右翼分子刺伤，不过对战后日本而言，同年10月发生的左派众议员浅沼稻次郎电视辩论遇刺身亡案，社会烙印更深。当年浅沼遭右翼少年刺杀的画面，在电视反复播出，行刺一刻的照片，更成为世界新闻史经典。此次安倍遭枪杀，可说是浅沼遇害后，最震撼日本的同类事件，考虑到安倍的政坛地位，说这是日本战后最重大的政治行刺案亦不为过。

安倍两度拜相，更创下连续在任近8年的纪录，虽然他在2020年因健康问题辞职，但仍是执政自民党最大派系领袖，不时就国是、外交发表意见，对现任首相岸田文雄及其政府有很大影响力，无人敢忽视他的“建言”。岸田曾形容其经济宏图为“新资本主义”，但更多人觉得那不过是“安倍经济学”的延续。全球通胀恶化，发达经济体纷纷加息，唯独日本坚持“放水”印钞，日圆大幅贬值，安倍则支持继续奉行“超宽松货币政策”。昨天安倍遇刺，日圆即时弹升，市场揣测日本货币政策或有变，正正折射安倍的实际影响力。

安倍晋三跟岸信介及外叔公佐藤荣作皆当过首相，“一家三宰相”。当年岸信介上台，标志日本战后新兴右翼势力冒起；佐藤荣作则以亲美亲台反华见称，至于安倍，明显亦继承了他们的思想和立场。安倍遇袭身亡，各国纷表慰问，中国驻日大使馆亦表示哀悼，但安倍卸任后对华态度愈来愈不友好，北京当然亦看在眼里。

过去20多年，日本政治总保守化，传统左派政党消亡，日共不成气候，右翼持续膨胀，安倍和另一在位较长的首相小泉纯一郎，皆曾在任内到靖国神社参拜。日本右翼否认侵略历史，反对所谓“自虐史观”，希望日本成为“正常国家”，名正言顺拥有军队，不再受和平宪法束缚。安倍上台后，致力扩张自卫队角色与实力，对修宪更是念兹在兹，只是无法如愿；为了振兴日本经济，安倍不能跟北京闹得太僵，右翼主张相对收敛，惟卸任后安倍再无包袱，右翼本色亦全面回归。

中美斗争白热化，日本作为美国盟友，一边力撑华府， 一边谋求自身最大利益。岸田政府行事要考虑民情及外交后果，安倍所发挥的作用，实际以“个人身分”设议题、发信号、试水温、引讨论，将不方便由政府出面谈的事说出来，例如发表“台湾有事”三段论，“台湾有事就是日本有事，也等于是美日同盟的事”，操作台湾牌；俄乌战争爆发后，安倍更率先站出来，鼓吹日本有必要讨论与美国“核（武）共用”。虽然岸田文雄强调“现阶段”不会考虑，并坚持“无核三原则”，但没有为政党讨论关上大门。现在这种政治“分工”虽已成为绝响，但由安倍奠下的右翼政治及外交路线，已经深深扎根，不会因为安倍去世而大变，相信北京对此亦很清楚。

日本政治总保守化，2012年安倍上台是分水岭。在此之前，保守阵营之内，仍有政党轮替执政；安倍再拜相，标志日本回到自民党独大时代，在野党不成气候。当年浅沼稻次郎遇刺身亡，原本松散的左翼阵营顿时失去重心，逐步弱化分崩。此一时彼一时，以现时日本的政治生态，安倍之死相信不会影响自民党称霸大局，右翼更可能趁机设法扩大影响力。

日本警方初步透露，行凶枪手不满安倍，但与安倍的政治信念无关。安倍经济学，某程度是新自由主义经济的“变种”，大企业得益、中小企艰难，社会贫富悬殊恶化，行凶者有可能因为经济而非政治原因动杀机，但右翼相信不会轻易放弃这机会，突出安倍“精神领袖”地位，利用日本民众对罕有枪击暴力的不满，争取他们同情以至认同右翼的“正常国家”主张。以往民调一直显示，日本人对修改和平宪法有保留，这亦是安倍修宪无果主因。日本民众对修宪的态度，会否出现转折变化，比起稍后的参议院选举结果，也许更需要关注。

“正常化”须美国放心 岸田制华萧规曹随

由提出“印太战略”，到代替美国推动跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），安倍近十年八载，花了很多心力让日本活跃于国际舞台，除了展示能力，亦希望美国更倚重日本，而非单纯视日本为“小弟”，岸田文雄政府积极配合北约插足亚太，反映同一思路。日本要成为“正常国家”，真正阻力是美国，为了让华府放心，日本政府将更积极充当美国在亚太区的“制华代理”，有没有安倍，分别其实不大。