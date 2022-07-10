来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，世界各国领导人纷表震惊，台湾政坛也不分蓝绿表达哀悼。毕竟在日本历任首相中，少有像安倍这样鲜明挺台者。

对于台湾来说，美日即使不是邦交国，但其元首友台态度，不仅关系情谊，更牵动国安；而安倍是日本最久任的首相，他的外交决策影响区域情势，他的对台言行更备受台湾关注。

安倍终究是拥有战略格局的领导人，他在第一任首相任内，曾试图以先访中而非访美，来修补因前首相小泉参拜靖国神社导致的中日冰封关系；二度出任首相后，虽然中日因钓鱼岛问题交恶，他仍积极开展“安倍外交”，透过高层互访推动双方关系回到正轨，安倍也再访北京，会晤习近平。

相对的，安倍友台立场仍无法挣脱国际现实束缚。安倍首次卸任隔年就率团访台，并和李登辉、当时的总统马英九及民进党主席蔡英文会晤；二次卸任后，也原订本月访台，纪念李登辉逝世两周年。但两年前李登辉去世时，在任的安倍只能请前首相森喜朗来台吊唁。

至于安倍二次卸任后发表“台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事”的挺台言论，台湾听了最感念，但毕竟不是政府政策；而日本考量“台湾有事”的准备，还包括撤侨。因此，虽然安倍要习近平绝对不能误判，但台湾更不能误判。