合理评估安倍遇刺案后续效应

来源：联合新闻网

作者：张竞

7月8日日本前首相安倍晋三在奈良市助选时遭致刺客枪击，送医后宣告不治，安倍遇刺身亡后，网络议论纷纷，各种阴谋论点四处流窜，并且成为子虚乌有政治攻讦弹药，但是吾人究竟应当如何合理评估安倍遇刺案后续效应，在此提出数点看法，祈请读者不吝赐教。

首先必须认识到，尽管在安倍遇刺后，媒体立刻洋洋洒洒列出多位日本首相遇刺历史，并且仔细说明遇刺原因以及后续政治效应。许多媒体在报道时，都不断重复此等日本政坛史事，但却在不经意之间让群众产生错误印象，从而误导政治评论家状况认知视角，高估安倍晋三遇刺所可能立即产生之政治效应。

但在此必须严肃提醒，尽管安倍晋三仍是日本政坛重量级人物，其亦担任自民党党内最大派系清和政策研究会会长，身为派阀领袖人物自然会有举足轻重地位，但安倍晋三毕竟不是现任首相。因此就日本国家政治事务体系运作来说，并无任何需要立即传承，期能避免国家行政权力真空之迫切压力。

只要观察日本自卫队与驻日美军战备状况，再加上全国警视厅是否提升社会治安戒备水准，加强相关选举活动以及日本皇室与政府高官之维安等级，其实就可证明日本政府权责机构，到底是将安倍遇刺视为偶发性事件，抑或是提升戒备当成系统性威胁。透过媒体报道与社会运作常轨是否受到冲击，此等因应作为绝对无法完全保持低调，必然要告知公众，因此观察日本社会运行轨迹受到本案冲击状况，更可作为推估其后续效应参考依据。

同样假若再观察日本周边各国对应安倍遇刺案所采反应与军事戒备程度，更可以判断出安倍晋三身为卸任首相，其本身遇刺后能够向国际社会，特别是向周边各国包括首尔、平壤、北京、莫斯科等不同对象，究竟能够产生多少外溢政治效应。尽管不同对象内部媒体报道程度会有所不同，但最可靠指标还是军事战备等级；假若并未调整或提升戒备，就不必夸大安倍遇刺所能牵动世局变化程度。

当然就目前由安倍晋三为首之自民党内部政治派系清和研究会来说，势必是要寻找新任派阀领袖，但若是检视原名称为清和会，亦经常被简称为清和研之重量级派系，其传承历史始自福田赳夫，依序历经安倍慎太郎，三冢博、森喜朗、小泉纯一郎、町村信孝以及细田博之，然后再由安倍晋三于2021年11月11日，在当时会长细田博之当选众议院议长，不能再担任党内派阀领袖后，接替出任清和研究会会长。

所以从清和研究会身为自民党内派系历经十任会长传承，基本政策路线虽是亲美保守，但在修订宪法与自主防卫议题上积极强硬，历经多次声势浮沉，始终能够与党内宏池会以及平成研究会保持分庭抗礼地位，原则上算是铁打营盘，绝对不会因为领袖人物安倍晋三突然遇刺身亡而瓦解，推举出新任会长继续运作，应当只是时日早晚，应当不致产生太大变数。

总而言之，只要安倍遇刺案凶嫌是属于孤狼犯案模式，不论动机如何，只要其背后无特殊政治派系主导，整个案情就不至于扩大其政治效应。吾人可以合理预期，随着时日久远，在国际社会与日本政坛其后续影响必然就会淡化。在此必须再三强调，不论安倍晋三在日本政坛分量有多高，只要不是在朝当家，政治毕竟是相当现实，热灶与冷灶就是有所差异，千万不要将其错误比拟为现任首相遇刺。

尽管台湾社会某些政治派系对于安倍具有特殊感情与期待，但安倍晋三本身毕竟是日本政治人物，其在东京政坛兴衰交替是必然发展轨迹，江山代有才人出，一代新人换旧人，掌握日本政情后续变化，辨识特定派系主导人物传承脉络，才是对日外交当务之急！

至于推论那些国家会幸灾乐祸，或是为其辞世而感伤喟叹，其实都是阿Q式情感宣泄，对于未来对日关系之精算与运作来说，完全是没有任何具体意义可言！

作者是中华战略学会研究员

