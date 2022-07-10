约翰逊风流终结 腐败制度堪检讨

来源：明报

明报社评

任内英国经历各种前所未有风雨的首相约翰逊终于宣布下台，大部分的评价都认为他是英国史上最差的首相，出于不同立场的评论可能会继续争论不休，约翰逊毫无原则和大话连篇的事实，则会载入史册。英国执政党及首相更迭是其内政，但约翰逊如何获得选民支持上台和留任，以及明知道约翰逊各种龌龊的内阁成员跟他同流合污三年，则成为世界各国思考西方选举制度优劣的例证。

18万人死于冠病疫情非“死罪”

破坏自定防疫规则打开“派对门”

约翰逊2019年当选保守党魁后接任因为处理脱欧事宜不理想的特蕾莎·梅，成为英国首相。英国脱欧公投后进入艰难的谈判阶段，欧盟诸国以及英国民众各有所求，任何方案都是顺得哥情失嫂意，约翰逊承诺处理好脱欧一事，但最后还是不能完全满足欧盟和北爱尔兰。然而，这不是约翰逊需要下台的“死症”。

冠病疫情打乱全球秩序，英国初时以严格限制措施应对，因为英国的公立医疗设施“爆煲”，医护人员疲于奔命，民众受困于居家以及封城之苦。可是，卫生大臣违反自己制定的限制措施私下探访女友，约翰逊没有严斥，后来自己还多次带头在首相官邸及政府办公室开派对，“周五红酒时间”成为街谈巷议，最后约翰逊成为史上第一个被警察调查并罚款的在任首相。冠病疫情导致18万患者死亡，以及各种乱象，亦非约翰逊必须下野的“死罪”。

英国经济受冠病疫情打击，乌克兰战争拖累欧美，英国通胀率达到9.1%的40年新高，物价与油价飚升，民众早已怨声载道，政府入不敷支需要加税，国民百上加斤，约翰逊民意支持度急跌，但一时间也不至于拖垮保守党的执政地位。反而因为约翰逊对俄罗斯态度强硬而赢得部分选民的支持。

政治丑闻往往是绊倒政客的最后一根稻草。约翰逊旧同僚柏特森收受公司利益违反游说规定，国会通过决议暂停他议员身份30天，约翰逊修改规定免除柏特森的处罚，后柏特森不敌舆论压力辞职，而约翰逊对此则表示他“翻车”，对错误顾左右而言他。另一宗离谱的事例，更加能够反映约翰逊的处事态度。约翰逊提拔国会议员平彻为保守党副首席党鞭，后被媒体曝光平彻曾经醉酒后性骚扰两名男议员，实际上约翰逊在决定提升平彻前已经知道这个指控，但他选择公开否认，后无法再隐瞒才承认委任平彻是一个错误。

约翰逊错误频仍，了解他的人并不感到意外。曾出任工党多名首相及党魁发言人的坎贝尔形容约翰逊为败坏政治、损害法治以及将谎言和腐败合理化的一个人。如果这样的评论是出于党派立场，了解出道前约翰逊的也有同感，约翰逊在新闻界的多年上司黑斯廷斯在约翰逊上任首相前即表示，他是一个出色的天才，但缺点根源是缺乏良心、原则和对做错事从来都心狠手辣，并预言他担任首相后，将会蔑视规章、成规、秩序和传统做法。

以谎言掩盖另一个谎言过几关

幕僚集体跳船约翰逊无得留低

现在回看约翰逊处理“派对门”的做法，他不顾防控疫情措施，多次开派对寻欢作乐，是毫无原则和蔑视规章的佐证，遇到媒体指控，首先是不承认，然后设法隐瞒事实，是败坏政治和大话连篇的佐证。

处理政治丑闻是危机公关的必修课，资深政客如约翰逊不会不懂，他用一个谎言掩盖另一个谎言，需要同事和下属狼狈为奸，能够为他隐瞒事实，目的是相信“同舟共济”可以在政治上共同进退，而政治是现实的，当同僚不认为跟约翰逊捆绑在一起会有政治前途，便会“跳船”，直到众叛亲离为止。

触发集体跳船的财政大臣苏纳克和卫生大臣贾伟德率先辞职，引发60多名内阁成员和政府高官成为树倒前散去的猢狲。约翰逊不得已宣布辞去党魁和首相职位，而他的辞职宣言也值得玩味，他说放弃世界上最好的工作很难过，他形容被“逼宫”是因为达尔文主义的胜利，意思是遭到弱肉强食，只字没有提自己曾经犯过的错误，也没有对谎言和腐败表示歉意。

约翰逊是史上最差的英国首相，原因与能干无关，而是他丧失了一个政治人最起码的诚信与尊严，本来这只是英国人关心的事，但约翰逊辞职成为世界焦点，原因是他的当选原因，他刻意披头散发被认为是有性格，他敢为人先承诺一定可以化解脱欧协议僵局，被认为是能人。他当记者时曾经编造受访人身份而被开除过，但从政后能够瞒天过海，他经过大选获得选民授权，被严重质疑却能通过党内的信任投票获得留任。

约翰逊与美国前总统特朗普，被认为是一丘之貉，不但他们的处事风格相似，而且都是通过选举当选，英美两国选民的投票标准不容外界置喙，但这样满纸荒唐言论、丑闻不断的政客，却能够得到这么多的官员鞍前马后，多年同流合污，英美两国如何检讨自身的选举制度，为世界各国关注，毕竟英美仍然被认为是民主先驱。