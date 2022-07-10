三权分立变对立 美国撕裂加剧

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登前天紧急签署行政命令，要保障美国妇女获得堕胎和避孕的机会，他并狠批最高法院剥夺人民自主权。拜登的民主党政府与共和党把持的最高法院，近日陷入激斗，最高法院先后推翻宪法保障妇女堕胎权、放松枪管，并限制行政机构监管碳排放权力，民主党利用纽约州议会反击，拜登亦加入战团。美国行政、立法、司法的三权分立，原意是互相制衡，现却变成政党互相攻伐的战场，三权互拖后腿，阻挠施政，将加剧社会对立撕裂。

美国最高法院上月底在短短八天内，作出三个影响深远的重大裁决，包括其一，推翻近半个世纪以来宪法保障妇女堕胎权，估计全国将有一半州份禁止堕胎；二是在近日连串发生重大枪击案杀伤平民下，最高法院却推翻纽约州禁止居民没“正当理由”不能在公共场合携枪的法例，指其违宪，将令多个立有类似法例的州份亦要放松枪管；三是引用“重大问题原则”，裁定环保署无权限制发电厂碳排放量，并指拜登政府若要限制排碳量，必须先获国会通过新法案，这不但重挫拜登对抗气候暖化政策，并明言重要政策须先获国会授权，将大幅削弱总统行政命令的权力。

最高法院裁决重挫拜登政府

最高法院与拜登和民主党对干，皆因前总统特朗普在四年任期内，共提名了三名最高法院大法官，令最高法院九名大法官，有六人由共和党籍总统提名，三人由民主党籍总统提名，这些大法官面对重大争议问题，亦明显偏向其提名总统的党籍，此导致现在最高法院的重大裁决几乎都以共和党立场为依归，颠覆了拜登和民主党在堕胎、枪管和环保的政策。

民主党指责最高法院有权用尽、裁决开倒车，并利用在立法和行政机关的优势，对司法裁决作出大反击。纽约州参议院本月初急急通过新法，严限在“敏感场所”如学校、地铁、戏院等携枪，并要将堕胎和避孕权写入州宪法，共和党议员和全国步枪协会等扬言，将司法复核以推翻纽约州新法。

拜登在刚过去的周五亦利用其行政权，紧急签署行政命令，指示联邦卫生部门扩大妇女取得堕胎药物管道、避孕措施，并保护跨州进行堕胎手术的医师及妇女。他并吹起战斗号角，斥责最高法院裁决不是一项宪法裁决，而是原始政治权力手段，他不会容许最高法院失控，与共和党极端分子合谋，剥夺美国自由及个人自主权。

共和党玩弄司法权，民主党亦有操控立法机构的行径。由民主党众议院议长佩洛西委任、以民主党籍议员为主的国会暴乱调查委员会，在经历约一年调查后，上月举行多场公开听证会，不断“爆料”指控特朗普煽动暴乱，听证会的时间临近11月中期选举，无非为炒热国会暴乱，打击共和党和截断特朗普再选总统之路。特朗普若真的煽动国会暴乱，理应由法庭公开公正地审判，而非如听证会般有选择地暴露不利特朗普的证据，这只是政治公审而非公正审判。

民众更倾向以示威表达诉求

拜登为反击最高法院和共和党，上周在国庆日演说，指美国正在倒退、自由已走下坡，受到保障的权利不复存在，然而真正令美国陷入倒退危机的，不是最高法院的裁决，而是三权制度的权威正消失。民众看见的是，行政、立法、司法三权分立，不是互相制衡，而是互相攻击、互拖后腿，三权不再是秉行公正、保障公益，而是民主共和两党为了抢权、为了十一月中期选举，毫无底线地操弄三权机关，只问立场、不问公正，只为政党、不为人民。民众对三权机构失去信任，将会更倾向利用示威甚至暴力去表达诉求，今年初美国民调已显示，三成四受访者同意“某些时候采取暴力对抗政府是合理的”。

民主共和两党将三权分立，变成三权对立，加剧社会撕裂、破坏政治制度，这才是美国会否倒退的最大挑战。