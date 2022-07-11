中国上半年GDP公布前，这些数字透露重要信号

来源：“国是直通车”微信公众号

作者：王恩博

上半年中国国内生产总值（GDP）数据将于7月15日公布。3月以来多地遭受疫情冲击后，经济修复状况如何，上半年经济增速能否稳住？

在这一结果正式揭晓之前，近期率先出炉的部分指标透露出一些积极信号。

重要先行指标重回扩张区间

采购经理指数（PMI）是通过对采购经理的月度调查统计汇总、编制而成的指数。这一反映经济变化趋势的先行指标，被认为与GDP具有高度相关性。

6月份，中国制造业PMI回升至50.2%，在连续三个月收缩后重返扩张区间。调查的21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间，制造业景气面继续扩大，积极因素不断积累。

随着复工复产持续推进，制造业企业前期受抑制的产需正加快释放，企业预期也有所改善。6月份，制造业PMI中的生产经营活动预期指数为55.2%，高于上月1.3个百分点，升至近三个月高点。

中信证券宏观首席分析师程强认为，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，制造业景气在连续三个月收缩后重返扩张区间，供需循环明显复苏，尤其是6月份生产指数甚至略强于过去五年季节性平均水平。

综合来看，目前制造业生产经营尚处于复苏初期，考虑到复苏的行业数量有望进一步增加、企业经营预期明朗乐观以及交通物流条件进一步改善，预计后续PMI仍有向上动能。

上半年快递业务量将超500亿件

经济的修复还表现在物流的再度繁忙。

中国国家邮政局预计，上半年，快递业务量将超500亿件，同比增长约3.6%，业务收入预计接近5000亿元（人民币，1045亿新元），同比增长约2.8%。

随着疫情逐步缓解，补偿性消费潜力释放，节日促销活动，有效带动业务量实现快速增长。如端午期间（6月3日-5日），行业揽收量约9.4亿件，与去年同期相比增长17%。

国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含介绍，上半年，行业在严峻复杂的外部环境中，规模短暂下降后迅速回升，仍实现正增长，展现出良好的发展韧性。日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。

中国物流与采购联合会发布的数据也显示，6月份，中国物流业景气指数为52.1%，较上月回升2.8个百分点，这也是该指数时隔三个月再次重回50%以上。

在中国物流与采购联合会会长助理何辉看来，数据显示出随着稳经济政策持续发力以及国内疫情防控形势好转，市场供需两端业务活动趋于活跃。预计后期随着需求的释放，生产加快，物流行业整体水平将恢复至较活跃水平。

服务消费修复态势明显

需求不足，是此前外界对中国经济的担忧。这一状况也出现好转趋势。

最新公布的6月份居民消费价格指数（CPI）中，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。该指标在4、5月受疫情下行后，重新回到“1时代”。

国泰君安证券研究团队认为，核心CPI数据显示消费有初步复苏迹象，尤其是线下服务消费，主要体现在两方面：

一方面，6月核心CPI环比上行0.1%，由此前略弱于季节性，转变为略高于季节性；另一方面，从分项来看，6月机票、旅游和宾馆住宿价格环比分别上涨19.2%、1.2%和0.3%，分别较上月提高15.0、0.8和1.0个百分点，显示疫后出行类消费修复明显。

服务业景气的恢复还有更多数据支撑。

6月份，服务业商务活动指数在4、5月份低基数水平上回升至54.3%，高于上月7.2个百分点，重返扩张区间，服务业企业经营状况较5月份有所改善。调查的21个行业中，商务活动指数位于扩张区间的由上月6个增加至19个，服务业景气面明显扩大。

其中，前期受疫情冲击严重的行业商务活动指数均有所回升，铁路运输、航空运输等行业高于65.0%，业务总量连续两个月环比增长；道路运输、住宿、餐饮、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业升至临界点以上，业务总量由降转升。

下半年经济料逐季恢复

伴随一系列积极信号，今年中国经济“下半场”怎么走？

中国银行研究院发布的《2022年三季度经济金融展望报告》预计，下半年外部环境不确定性依然较大，但从国内发展看，中国市场规模大、产业链供应链完整、科技创新较快发展，经济长期向好的基本面没有改变，短期经济压力主要来自非经济因素冲击。

据此，报告认为尽管GDP增速明显降低，但中国经济稳定运行具有坚实基础，物价涨幅处于合理区间，就业形势总体稳定，财政赤字率低于3%，货币政策仍处于常态化区间，宏观政策仍有较大空间。预计下半年中国经济有望逐季回升。

国际资管巨头先锋领航指出，中国5月份经济活动略强于市场预期，零售销售、工业生产和固定资产投资均有所改善。随着疫情形势转好，经济呈复苏态势。预计未来中国政策支持有望加码。

总体而言，多家机构判断，尽管仍面临多重挑战，但随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，中国经济恢复进度有望加快。