美边切香肠边加护栏 对华关系难根本改善

来源：香港《明报》社评

中国国务委员兼外长王毅前日在印尼与美国国务卿布林肯的会谈，长达五个小时，会后双方都称对话是“实质性的”、“具有建设性”，但在重大问题上并未有共识。近期中美高官频密会晤，美国总统拜登传将取消部分对华进口商品加征的关税，引发中美关系或会出现缓和的猜测。但从国际大势、美国国内政治环境以及美方连串举动看，中美关系并无大幅改善的基础。美国一方面继续在台湾问题上“切香肠”，挑战中方底线；一方面为自身利益拉中方对话，对中俄关系划红线，还美其名曰为中美关系设“护栏”。而两国的博弈，更已经从政治、经贸方面，向高科技领域蔓延。

对华强硬政治正确绑架 减关税降通胀雷大雨小

上月10日，国防部长魏凤和在新加坡出席香格里拉对话会期间，与美国防长奥斯汀会谈；三天后，中央外事办公室主任杨洁篪与美国总统国家安全顾问沙利文在卢森堡会晤；上周二，副总理刘鹤与美国财长耶伦视讯通话；两天后，中央军委联合参谋部参谋长李作成也与美军参联会主席米利视讯通话，所以这一次王毅与布林肯会面，是一个月内中美高官第五度会晤。对如此频密的沟通，美方声称是为中美关系加固“护栏”（guardrail），负责任地管理两国之间的竞争，同时美方就俄乌战争向中方传递信息，“表明希望中方做什么和不做什么”。但中方强调，中美关系的“护栏”就是双方三个联合公报。美方应该履行在三个公报中所作承诺，否则，再多的“护栏”也起不到作用。

公开报道显示，中方在其中四场对话中，都重点警示台湾问题，突显北京视台湾问题为中美间最大的风险所在，王毅前日就警告美方，“务必不要犯葬送台海和平的颠覆性错误”。但就在上周四，美国参议员斯科特（Rick Scott）飞抵台湾，成为今年迄今第八名访台的美国国会议员，显示美方在台湾问题上丝毫不在乎中国大陆警告。大陆军机随即飞越海峡中线，以作警示。

拜登政府有意取消特朗普加征的部分对华关税，背后动机是遏抑国内的通胀，并非对华释出善意。美国40年未见的高通胀，已令拜登的支持率跌至上任以来新低，而有研究指出，对华关税每年加重美国消费者负担约500亿美元（700亿新元），全部取消则可令通胀率降低一个百分点。但在美国国内对华强硬的“政治正确”绑架下，此举不仅工会反对声音强烈，政府内部也意见分歧，就连赞成派的耶伦，在与刘鹤通话时，都不得不重申“不公平贸易”等陈腔滥调。因此，外界预料拜登最终取消的关税可能仅涉区区100亿美元商品，相对于特朗普对华3700亿美元输美商品加征的关税，可谓九牛一毛。正如王毅所言，美国正患上愈来愈严重的“中国恐惧症”，若任其发展下去，美国对华政策将是一条走不出去的死胡同。

升级科技战加剧晶片荒 大事年避冲突难回正轨

为避免落下对华软弱的口实，华府还将对包括半导体在内的关键中国产业，开启新的301条款调查。有分析认为，科技战或将成为中美战略竞争的最新战场。据报道，在要求盟国全面禁售先进的极紫外线光刻机（EUV）之后，美方近期更要求荷兰和日本的晶片设备生产商，对华停售生产晶片的旧款深紫外线光刻机（DUV）。中国外交部斥之为“胁迫外交”，是“典型的技术恐怖主义”。中国近年倾举国之力发展半导体晶片产业，在供应链中已形成一定优势。在过去四个季度，全球20家增长最快的晶片公司中，有19家在中国大陆。大陆在晶片组装、封装和测试方面的全球市场份额，已超越台湾、美国。虽然美国在技术方面仍然大幅领先，但有分析认为，美国打压中国半导体产业的结果，恐怕将进一步加剧全球晶片荒。

2022年对于中美两国来说都是重要的年份，美国11月有国会中期选举，中国秋季将召开中共二十大，在世界面临俄乌战争、新冠疫情的交织冲击下，中美两国都需要防止擦枪走火，再生战端。连串高层沟通，固然有助于减少中美误解误判，并为习近平主席与拜登总统年内会面积累条件，打下基础；但在美国顽固坚持以竞争定义两国关系的背景下，在国际上逆全球化、集团政治、冷战氛围重新高涨的环境下，两国战略利益已难有交集。中国大陆重视台湾问题，美方却利用俄乌战争做文章，布林肯称，从关税、贸易、人权到台湾和南中国海争端，中美之间的问题，皆因中国在乌克兰问题的立场“变得复杂化”，完全罔顾这些矛盾早在俄乌战事爆发前就已尖锐的事实。一年前，中方就向美方提交了两份两国关系的问题清单，这一次王毅再向布林肯提交四份清单，要求美纠正错误对华政策和言行、中方关切的重点个案、中方重点关切的涉华法案、中美八个领域合作等，还提出了“中美在亚太地区良性互动”的设想，显示中方是不厌其烦地苦口婆心，但对美方的善意回应，以及中美关系短期内“重回正轨”，恐怕不应抱有幻想。