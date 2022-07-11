台媒：悼安倍晋三下半旗，有仁智之见难谓“违法”

来源：风传媒“风评”

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，台湾总统蔡英文下令各政府机关与公立学校下半旗一日以示悼念，却引发两极意见，支持者肯定安倍一向对台湾友善，反对者既质疑安倍对台湾“贡献”何在？更质疑安倍非友邦元首，下半旗致哀之举，有“违法”之虞。正反意见反映的其实是台湾内部的政治分歧，但若以违法批评就失之太过。

根据“下半旗实施办法”第四条，有三类人士逝世时，可经总统决定下半旗，一，对台湾有特殊勋劳或伟大贡献者；二，对世界和平或人有伟大贡献者；三，现仼邦交国元首。前两款除总统特颁外，还可经有机关（如内政部、外交部、侨委会等）呈报事迹，由行政院呈报总统决定；第三款则由外交部呈报行政院转呈总统。

日本并非与台湾有正式邦交的地区，安倍又非现任首相，自不适用第三款，这也是为什么反对者会质疑安倍到底对世界或人类有什么“伟大贡献”？或对台湾有什么“特殊勋劳”，但依法其贡献或勋劳皆是总统可以决定特颁的权柄，总统的决定可以有仁智之见，却绝非“违法”。而蔡英文的决定是否太超过？国际间至少有美国、印度、巴西等国都做了下半旗的决定，这些国家当然与日本都有正式邦交，巴西还有在日本境外最大的日本人社区，他们用最大程度的礼敬表达哀悼之意，理由不外是安倍是杰出的政治家，对国际友谊有重要贡献，且被视为“四方安全对话”（QUAD）的重要推手，改变了该国的地缘政治等等，可以讨论为何别国下半旗，台湾就要跟进？但跟进下半旗亦不为过，虽然台湾沾不上QUAD的边，地缘政治的改变对两岸关系乃至台湾安全祸福难料，毕竟安倍友台是事实。

安倍最大争议是首相任内曾经参拜靖国神社且对慰安妇议题不肯明确道歉，曾经引发中国大陆、韩国、甚至台湾（马政府时代）的抗议，安倍则声明参拜神社是反战的象征，“完全无意伤害中国大陆和韩国人民的感情。”如果说台湾有什么遗憾的话，就是他略过了“台湾人民的感情”，即使如此，他在卸仼首相间曾经三度访台；而从2009年设置札幌办事处，2010年松山羽田机场通航，最重要的，在任首相期间若非他的默契与共识，两地签不了《台日渔业协定》，这是钓鱼岛渔场纠纷中，最大的成就。

这几年，安倍更不吝于表达对台湾的支持，除了公开秀“台湾加油”标语，力挺台湾凤梨，在台湾最缺新冠疫苗的时候，促成日本五度赠送AZ疫苗共390万剂赴台，支持台湾以观察员身分加入WTO等；当然，质疑者还是可以他在位时格外“友中”，甚至以真友台为何不与台湾建交讥之，但这纯属昧于国际现实的“气话”，就像安倍近期曾言“台湾有事，就是日本有事，就是日美同盟有事”，也被质疑者反讽为“口惠”，即使是口惠，也好过“台湾有事，不干周边地区的事”。