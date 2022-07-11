约翰逊辞职后的英国政治

来源：中时新闻网

作者：刘必荣

英国首相约翰逊7日宣布辞去保守党党魁，为英国政治混乱的强森时代画下句号。约翰逊的下台虽不若安倍遇刺让世人震惊，但后续的影响却有过之。

约翰逊下台的过程相当戏剧性。 6月他才刚刚有惊无险地度过党内议员逼宫的不信任投票，按规定一年内党内倒约翰逊派不得再提此案。但要逼宫又岂只不信任投票一途？ 7月5日，财相苏纳克、卫生大臣贾维德为抗议约翰逊的政策相继辞职，对约翰逊早已不满的阁员群起效尤，几十个官员雪崩式地挂冠求去。顽童约翰逊在此压力下一时之间竟也不知所措，先是罕见地道歉，再则恼羞成怒开革前来劝退的盟友，最终挺不住黯然下台。

约翰逊的问题出在他民粹式的领导风格。在脱欧问题上他带着英国往前冲，但却没有通盘的政策规划，所以政策混乱，前后矛盾，和欧盟关系不睦，在北爱边界问题上也出尔反尔。加上他恃才傲物，但又识人不明，致使保守党内丑闻频传。可是不管是他自己的丑闻（如派对门）抑或党内高干的丑闻，只要爆发出来，约翰逊的SOP都是先否认或称不知情，挡不住之后才被迫认错。保守党的形象与支持度因此不断下滑，党内怨声不断，约翰逊也因此终于下台。

约翰逊在2019年国会大选时，凭借带领英国脱欧的势头，为保守党打下大片江山，大胜工党80席，甚至攻进了工党的铁票区。这也是为什么他在党内逼宫时大喊，他有人民付托，怎能被逼下台？直到阁员提醒他英国是内阁制，与美国不同，他才不得不接受事实。

可是想要角逐党内大位者现在却面临两难：如果要守住约翰逊战绩，维持英格兰北部工党铁票区的支持，就必须增加政府支出，带动北英格兰建设升级，这样才可能在全国大选获胜，这可能需要增税；但要在党魁选举胜出，却又必须顾好保守党基本盘，而那些在英格兰南部、年长、经济情况较好的党员，希望的是减税。在英国经济衰退的情况下，要想两者得兼，又减税又增加支出，只有扩大政府借贷，这也是约翰逊的主张。但财相苏纳克反对，认为这是饮鸩止渴的短线作法，因而挂冠求去。继任者如何解决这两难之局，就很值得关注了。

约翰逊当然也留下一些政治遗产，继任者很难翻转。一是退出欧洲单一市场，后任者很难重返。但英国和欧盟的关系应该会比现在好，英国和爱尔兰的关系相信也可以找到解决方案。约翰逊撕毁和爱尔兰共和国就边界问题达成的协议，美国总统拜登曾表示会对欧洲造成不安。现约翰逊离去，应该这个忧虑可以缓解了。

约翰逊也大力建军，希望增加英国在国际的影响力。一般认为继任者对此也不会翻转。过去约翰逊为转移国内对他的批评，在俄乌战争上频频发声挺乌克兰，让乌克兰总统泽连斯基感动地直呼他英雄，继任者就算不是英雄，挺乌政策应该还是不会变。

当然，对英国人民而言，最关心的还是经济。保守党执政12年，通膨严重，工资未涨，城乡差距扩大，都累积不少民怨。 9月保守党选出新党魁继任首相后，这些都是他马上必须面对的功课。