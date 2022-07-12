英国下一任首相面临40多年来最艰巨的政经挑战

来源：华尔街日报

作者：Stephen Fidler

摆在英国下一任首相面前的，将是堪称至少自撒切尔夫人(Margaret Thatcher)当年上台以来所未见的严峻挑战。撒切尔夫人1979年上任时面临通胀的急升以及与强大工会的交锋。

据预计，英国通胀率将在今年年底前触及11%，若真的如此，约翰逊(Boris Johnson)的继任者无论是谁，都得应付英国自20世纪50年代以来最大幅度的实际收入下降。此外，英国民众对本国政治机构的信任已大打折扣。

俄乌战争给食品和能源价格的上涨推波助澜之际，世界上许多国家都承受着类似的经济压力。英国因最近脱离欧盟而面临额外障碍。

英国政治和经济体系的苦苦挣扎反映在选民的悲观情绪中。去年年底一项为Carnegie U.K.开展的调查发现，73%的受访者不相信英国政府会作出能让他们生活得到改善的决定。

据托尼·布莱尔全球变化研究所(Tony Blair Institute for Global Change)上个月公布的一项由Yonder Consulting进行的民意调查，英格兰和威尔士69%的受访者认为英国正走向一个衰落期，62%的受访者不再认为英国是全球舞台上的领导者，76%的受访者认为英国的政治制度已经崩溃。

就连由英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰联合而成的大不列颠及北爱尔兰联合王国在未来十年以当前形式存续这件事，可能也无法被视为理所当然。

直到上周，约翰逊还宣称自己拥有1400万人、即43.6%选民的支持；他们在2019年选举中投票给保守党议员，并使该党在下议院获得多数席位。

然而，根据英国不成文的宪法，首相的权力来自于他在下议院获得支持的能力。当约翰逊的抱负遭到议会或其他机构的阻挠时，他的反应往往是试图抹黑它们。

“许多机构都被削弱了。议会受到削弱和忽视，行政机构遭到忽视和诋毁，法院被漠视和抹黑，”伦敦国王学院的政治学家和历史学家Vernon Bogdanor说。

约翰逊在担任首相期间卷入了一系列争议。他曾试图改变议会的道德规则，使一位在“令人震惊的有偿游说案”中受到指控的前内阁成员受益，后来他承认了错误。约翰逊还曾接受一笔巨额捐款，用于翻修他在唐宁街的官邸。

在英国实施抗疫封控期间，约翰逊在唐宁街多次举办派对，并因此被警方罚款。还有，他任命了一名男子担任政府高级职务，而他明知此人面临性骚扰指控。

关于上述派对以及性骚扰事件，约翰逊在事实曝光之前在多大程度上知情，他的助手们说法不一。

此外，大不列颠及北爱尔兰联合王国的延续性本身也存疑。2016年，大多数苏格兰人投票反对英国脱欧，脱欧加速了苏格兰再次举行独立公投的可能性。

与此同时，根据约翰逊推动议会通过的脱欧协议，英国本土和北爱尔兰之间设立了海关边界，自那以来，北爱尔兰有越来越多的呼声支持爱尔兰重新统一。

约翰逊执政三年的主要成就是实现了英国脱欧，他在2016年的一次公投中坚定支持脱欧。

但在“完成脱欧”(Getting Brexit Done)的口号中，约翰逊并没有解决英国在经济上应与其最大贸易伙伴保持多近关系的问题。

约翰逊与欧盟达成的单薄的贸易协议已令边界贸易受到干扰，因限制来自欧盟的移民致使劳动力市场动荡，还引发了北爱尔兰和英国其他地区之间的贸易问题。随着与欧盟的贸易量急剧萎缩，脱欧明显使英国成了一个更加封闭的经济体。

其中一些边界问题最终的解决办法可能是英国接受更大比例的欧盟法规并向欧盟靠拢。但这种举措遭到了保守党内直言不讳的反欧盟派别的反对。

英国与欧盟签署脱欧贸易协议后还不到两年，约翰逊就决定引入立法，考虑废除该协议中与北爱尔兰有关的部分，由此引发了英国与欧盟爆发贸易战的可能性。

在包括美国国会一些议员在内的批评者看来，这还破坏了北爱尔兰的和平协议，而政府口中却在说着要采取行动加强该协议。

英国一直存在商业投资少的问题，这会导致整体生产力增长乏力，经济扩张疲软，英国在脱欧之前就存在这个问题。不过，自脱欧公投以来，商业投资停滞不前，在疫情期间下降，此后一直未能恢复，这与其他领先经济体不同。

伦敦国王学院经济学和公共政策教授Jonathan Portes说，在2008年金融危机之前的近30年里，凭借灵活的劳动力市场、相对自由的移民政策和因加入欧盟而开放的贸易，英国实现了相对较高的就业率、合理的增长和相对可观的税收。

2010年之后，这些都不复存在，原因还不甚明了。Portes认为，保守党领导的政府采取的财政紧缩政策是一个原因。另一个可能的解释是，英国有中小公司管理不善的长尾效应，而在全世界，多数生产力提高的利益都归大公司了。

据专注于提高中低收入者生活水平的智库决议基金会(Resolution Foundation)本月的一份报告，经本币购买力调整后，2007年至2018年期间英国家庭平均收入下降了2%，而在此期间法国家庭平均收入增长了34%，德国家庭收入增长了27%。造成这种差异的原因之一是英镑大幅贬值。

现在爱尔兰家庭的可支配收入平均比英国家庭高6%，比法国家庭高10%，比德国家庭高19%。报告说，除了保加利亚，英国也是所有欧洲国家中收入分配最不平等的国家。

英国预算责任办公室估计，英国经济规模最终将比留在欧盟的情况下小4%，这意味着税收收入也将减少。

这将使约翰逊的一个标志性政策目标——拉升英国的工业落后地区以减少不平等现象——更难实现。他认为，英国近年来在经济上被“抛在后面”的人是推动英国脱欧投票的关键因素，在2019年的选举中，这些选民中的很多人第一次站到了保守党一边。

然而，在约翰逊所在的保守党掌权三年后，上述政策几乎没有什么实际效果。决议基金会上月的另一份报告估计，英格兰北部和东北部一些最贫困地区将因英国脱欧遭受最大的经济打击。

新的英国经济模式将是什么样，现在也不得而知。一些经济学家认为，英国应该重点加强原本就得心应手的方面：提供高价值的金融和商业服务以及延续教育。

有意接替约翰逊首相职务的一些竞争者表示，他们希望通过减税来提振经济。但是，在供应受到重大冲击和利率上升的情况下，减税是否为恰当的解决办法，许多经济学家对此抱有疑虑，其中甚至包括保守党领袖候选人苏纳克(Rishi Sunak)等一些保守党人士。