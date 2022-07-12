岸田文雄不可能为修宪与中国撕破脸

来源：中评社

作者：杨腾凯

日本前首相安倍晋三遭刺杀后，日本修宪势力取得参议员三分之二以上的席位，外界关注日本是否可能启动修宪调整“和平宪法”？对此，日本战略研究论坛高级研究员廖雨诗向中评社分析表示，日本首相岸田文雄重经济，轻修宪，加上美国现在态度也缩了，岸田不可能修宪与中国撕破脸。

廖雨诗为台湾淡江大学外交与国际关系学系兼任教授，研究专长包括日本研究、东亚区域战略，也是日本战略研究论坛（JFSS）高级研究员、新台湾国策智库谘询委员。安倍晋三在世时为日本战略研究论坛最高顾问，安倍晋三胞弟、日本防卫大臣岸信夫则是顾问，但岸信夫后来入阁的关系，目前暂时离任。

廖雨诗表示，基本上日本修宪派即为日本自民党里面的保守派，修宪是他们的“悲愿”，日本宪法是二战后制定，也被称为和平宪法，二战时日本是严重的侵略国，日本人民也不喜欢日本的军国主义，所以日本宪法自己规定不能有军队，要防止日本再有军国主义，用军队去侵略他国。

廖雨诗指出，可是战后已经过了70年，国际局势完全翻转，尤其日本面对朝鲜、俄罗斯以及中国，可谓被拥核国家环伺着，以前日本是要领土受到攻击才能反击，所以叫自卫队，但现在他们是希望调整为，侦查判断到敌军好像有攻击意图，就要出动自卫队，否则会来不及。为了防止被侵略，才需要军队，并走向正常国家，而不能只是有自卫队而已，这是以安倍为首的保守派，他们一直想达到的目标。

廖雨诗表示，这次选举结果出炉，支持修宪的势力在日本参议院有达到三分之二可以修宪的席位，但其实安倍过去首相任内，在众议院就已经掌握超过三分之二可以修宪的席次，而日本众议院的力量远比参议院大，即使参议院不通过修宪，但众议院通过了，那就必须听众议院的。事实上安倍以前就可以修宪了，可是他不敢修，因为当时的民意不愿意，日本人太不喜欢被视为侵略国，对于军队非常反感，就算安倍说要修宪，也不敢真动。

廖雨诗指出，可是最近有改变的是，安倍2019年退位后，不断放话挺台抗中，塑造整个日本舆论环境，使日本民意相当反中，安倍被刺杀之前的民调，将近九成的日本民众感觉中国是巨大威胁，加上安倍被枪杀的事件发生，民意已经转变，现在就很适合修宪。

廖雨诗分析，但是现在情况看来，虽然顺应修宪的象征意义很大，可是实务上会不会这么做，自己是持保留态度的。因为安倍逝世后，整个保守派群龙无首，还没有一个成气候的领导人，大家会把目光看向岸信夫，可是岸信夫的话语权还是不够，之前安倍在位时，弟弟要避嫌，岸信夫一直不能入阁，长期担任议员，“内阁”经验不足话语权就少。另一个问题是岸信夫的健康状况似乎不太好，虽然为了他哥哥，岸信夫应该会撑着，可是最后大概只能看岸田文雄的动作。

廖雨诗表示，虽然岸田现在说要接下修宪遗志，可是在当前这个节骨眼，谁都一定要者么讲，而岸田文雄其实是属于自民党里面的自由派，他们重经济，轻国防，要岸田修宪有相当的困难，这次辅选过程安倍不断提修宪，岸田则不断提经济，所以自己对修宪持保留态度，就是要看接下来岸田文雄怎么走。

廖雨诗指出，现在这段时间舆论一定不准岸田文雄把岸信夫从防卫大臣换下来，但是这能撑多久？自己真的很怀疑，毕竟群龙无首，要培养一个人也不是那么快，所以接下来可以观察岸田文雄会不会与保守派合作，岸田如果靠过去，前日本首相麻生太郎会过来，前日本首相菅义伟那批人也会过来，岸田就能成最大的一派，但如果岸田还是保持原本的路线，保守派就会渐渐式微。

廖雨诗表示，再者，美国现在也有点缩了，也要走经济路线，对中国不像以前这么强硬，美中关系要设护栏，大家不要误判，这次G20开会的火药味就能感觉缩了很多，美国看向可以与中国合作的地方，不愿意双方完全切断，澳大利亚在这方面的态度也一样明显，而岸田文雄长期担任外务大臣，又是很会看风向的人，他当然知道这些事情，所以岸田会在安倍走了之后，会因为大家同情的眼光而要修宪与中国撕破脸吗？这是根本不可能的事情。