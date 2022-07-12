中日邦交50年 日本人关注鲁迅与藤野先生

来源：日经中文网

2022年是中日邦交正常化50年，鲁迅（1881～1936年）与他在日本留学时期的恩师藤野严九郎（1874～1945年）之间的故事在日本受到关注。有的人通过阅读鲁迅回忆当时经历的名作《藤野先生》来思考中日关系，有的在藤野先生的家乡福井县讲述两人之间的故事，成为人们认识到人与人之间建立联系的重要性的契机。

鲁迅1902年赴日以后，进入仙台医学专门学校（现在的日本东北大学医学部）学习，是该校的第一个中国学生。他在这里遇到了担任解剖学教师的藤野先生。

《藤野先生》是一篇自传体短篇小说，描写了“我”在仙台留学的经历，描述了在日本打赢甲午战争（日本称“日清战争”）后轻视中国的时代，藤野先生为“我”添改讲义的情景。“我”在第二学年结束时告知藤野先生自己要放弃医学，之后两人便失去了联系，但后来“我”回忆称，“在我所认为我师的之中，他是最使我感激，给我鼓励的一个”。

日本都留文科大学（山梨）特任准教授周非今年2月以这篇小说为题材，举办了文学线上讨论会，认为“这是一部象征着两国友好关系的作品。希望重新认识它的价值”。中日两国共有40多人参加了这场讨论会，就“我”对藤野先生的看法的转变交流了意见。

讨论会结束后有人表示，“有的人对中日关系比较敏感。通过和其他国家的人交谈，即使社会形势发生变化，也能思考自己如何面对”。周非介绍说，藤野先生以真诚面对学问的生活方式为“我”树立了榜样，同时强调，（中日之间）可以通过文学进行更深层次的交流。

藤野先生离开仙台后，回到家乡福井县成为一名医生，一直工作到去世，该县也出现了讲述其事迹的活动。在县立历史博物馆经营咖啡馆的后藤Hiromi是儿童历史漫画《藤野先生与鲁迅》的原作者。她在对小学生演讲时表示，“这么了不起的人，不能被家乡遗忘”，并强调“藤野先生虽是一名普通的医生，却一直维系着日本和中国的友好关系”。

藤野先生的出生地福井县芦原市也采访了一些了解其生平的人。该市准备在视频中添加中文字幕，将藤野先生的故事介绍给鲁迅的故乡浙江省绍兴市。后藤Hiromi提到了中日战争等历史事件，称“两人的故事告诉我们，即使在国家关系疏远的年代，人们也能相互亲近，并保持和睦相处的想法”。

日本东北大学准教授加藤谕（日本近现代史）表示，“要想诞生像鲁迅那样的新一代人物，需要继续进行草根文化交流和学术交流，这一点很重要”。