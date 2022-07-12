陈时中够格台北市长吗？

来源：联合报

作者：刘明德

陈时中要选台北市长了，这是蔡英文对他的忠于执行命令的回报，代表民进党角逐台北市市长是陈时中该得的。但是，台北市民应该选他吗？

陈时中是防疫指挥官。冠病病毒自2019年年底暴发以来，台湾疫情在陈时中指挥之下，一直守得很好。如果疫情直到今天，还是守得很好，那么，笔者的这一票一定投给陈时中，因为他保护了台湾人民。然而，陈时中并没有有始有终，台湾疫情的防守自从今年4月15日之后整个崩溃。这样虎头蛇尾的人，如何教人放心把台湾任何一个公职交给他，何况是台北市长！

让我们从事情的源头说起，如此，才能够理清问题真正的对错，否则片面的叙事就必然陷入公说公有理，婆说婆有理的泥淖之中，那就毫无意义了。

台湾疫情的180度翻转起于四月中旬，当然，在这个时间点上，必然发生了什么事情。否则，指挥中心的防疫政策不可能从“清零”转变成“与病毒共存”。这里，我们不去臆测发生了什麽事情，可是，很清楚的是，政策的转变就从这个时候开始，而台湾疫情的急转直下也从这裡开始。

在4月15日之前，台湾的防疫政策简直可以风声鹤唳、草木皆兵来形容，“只不过”是违反居家检疫规定，就能罚上150万元、100万元，论其防疫成就完全称得上是世界典范。

然而在4月15日之后，防疫政策已经不能说是弃守而已，而应该说是开门揖盗，这才使得台湾的疫情在一夕之间崩盘。在“与病毒共存”的“美丽”口号之下，隔离天数从14天变成3＋4，完成3剂疫苗接种者还能免居家隔离。

接种三剂还感染的案例并非少数，竟然能免隔离，这不是在助长传播吗？听说，政府还打算在近期废除口罩令，一旦解除，感染人数一定会再增加。如今，带著病毒趴趴走、确诊却不通报也不隔离的人不多吗？怎不见政府对他们的100万罚款，这对之前被罚钜款的那些人，怎么说得过去？

当初，台湾之所以能守下疫情的连翻攻击，靠的就是完整的疫调实联制、严格的隔离、口罩令、保持社交距离、勤洗手这几招而已。台湾的疫苗完整接种率在2021年6月15日的时候，也才0.1％，反而，今天台湾高达82.5％的完整接种率，同时，感染的人数暴增。台湾的接种率越高，感染的人数越多，这不是很有鬼的一件事情吗？

冤魂何处申冤？因为政策急转湾，现在的情况是，“很多人都走了”。陈时中作为防疫指挥官，在他指挥之下，台湾因为确诊冠病而死亡7624人，408万人感染（至7月10日，以下数据根据COVID-19全球疫情地图）。

台湾的第一个冠病病例发生于2020年1月22日，从该天起，到2022年4月14日止，在这814天中，感染总数“才”30574例，平均1日感染37.5人，总死亡数854人，平均一天“才”1人死亡。

然而，从今年4月15日起，至7月10日止，短短87天，共有408万人感染，平均1天就有4.69万人感染，是前期政策1250倍的感染率，共6770人死亡（至7月10日），平均一天77人死亡，是前期政策的77倍，这当中有什么变化吗？有，那就是后期防疫政策转变为“与病毒共存”，名为“与病毒共存”，实在是“教人送死”，让人处于松懈的状态，这时候，特别容易感染。

4月14日，住在新北中和的2岁孩童恩恩因为重症确诊，历经急救，仍于4月19日过世。这当然是一个悲剧。然而，不管是该个案，还是其他的7000多个因为确诊而死亡的案例，如果，政府仍然能维持原来严格的防疫政策，这些生命的绝大部分都不会消失。因此，这些家属都应该找防疫中心算账，因为他们的亲人原本都不会死的。

国内外研究及病例都证实，无论轻症、重症，乃至于无症状感染者，都可能留下一辈子的后遗症，世卫称之为“长冠病”，发生机率在10- 20%。又根据美国疾病管制中心在2022年5月24日的报告，18- 64岁中，20％的人会出现长冠病，如果是65岁以上的人，则高达25％会出现长冠病。

目前台湾有408万人确诊，不要多，就按10％计算，全台湾至少有40.8万人会出现脑雾、容易疲劳、易喘、头晕、头痛、忧郁、焦虑、缩阳等长冠病常见症状，这些人都应该找陈时中算账。因为，若延续原政策，他们中的绝大部分都不会确诊的。

该找陈时中算帐的，岂止是确诊的人。根据台湾卫福部《COVID-19 疫苗接种后不良事件通报》的统计，到7月10日，疫苗接种之后，共有20073例的不良事件。其中严重不良事件高达10225例，在这10225例中，有1512例疑似因打疫苗而死亡；其他严重不良事件达8669例，严重过敏反应44例。这些可能就是因为打疫苗而死伤的人，都应该找陈时中算账，是政府以强制、鼓励、威胁、利诱、恐吓等各种方式让台湾人民打疫苗的，他怎能不负起概括责任呢！

