美国经济有没有衰退 要听这八个人的

来源：彭博社

作者：Steve Matthews

对于美国经济是否能躲过衰退这个问题，华尔街与华盛顿辩论的热火朝天，但真正能做出这一具有里程碑意义判断的八位知名经济学家正在远离公众视野的地方悄悄开会中。

虽然许多国家认为GDP连续两个季度负增长即可定义为“衰退”，但在美国，经济是否衰退最终需由美国全国经济研究所(NBER)的学者拍板决定，这些经济学家认为把两个季度负增长就视为衰退是一种既简单化又带误导性的做法。

经济衰退对市场和美国政治有着巨大影响。因此，由6名男性，两名女性组成的商业周期测定委员会可以预见到，如果在GDP连续两个季度萎缩后他们拒绝很快宣布衰退到来将遭到尖锐批评。

但这个1978年由前总统罗纳德·里根和NBER主席Martin Feldstein创立的无党派专家小组已经在竭尽全力避免政治因素掺和到他们的经济判断中。

除非有新闻稿宣布正式决定，否则该委员会的会晤将保持秘而不宣，无论事前还是事后皆如此。

通常情况下，这个专家委员会大约需要一年的时间才能做出是否衰退的判断，一些决定是在几个月内做出的，还有些可能是这个时间的两倍。经常是在衰退被华尔街普遍意识到之后很长一段时间他们才能做出决定。

该委员会历史上从未推翻过自己的意见。

委员会由78岁的斯坦福大学教授Robert Hall领衔，另外七个成员包括曾在奥巴马政府任经济顾问委员会主席的Christina Romer，以及预测美国经济在未来一个世纪表现悲观的Robert Gordon。

该委员会以往的成员还包括前美联储主席伯南克，小布什政府时期首席白宫经济学家Greg Mankiw，及2019年去世的Feldstein。

该委员会前成员，哈佛大学教授Jeffrey Frankel表示，“这个委员会的成员中包括在至少前四届政府有主要政治影响力的经济学家，以及象牙塔中的学究们”。

暂且忘掉华尔街的争论吧 经济衰退可能真的来了

为了避免对选举产生影响，NBER没有试图披露过声明发布时间。2020年，该组织是在经济大幅下滑，2200万人失业几个月后宣布经济陷入衰退的。

NBER关注的是经济活动是否在持续一段时间内大幅下降，而不是连续两次GDP负增长。该委员会根据为期六个月的数据（包括非农就业，个人消费支出和工业产值）来确定经济活动高峰和低谷的时间。

美国GDP在第一季度萎缩，而且包括亚特兰大联储GDPNow在内的多项经济活动指标均显示第二季度经济还会下滑。但是，除了可能为负的GDP增长数据外，许多指标显示经济仍在扩张。

除了使用六个月的月度指标外，该委员会还会考虑GDP的平均水平，以及不太受关注的国内总收入(GDI)，后者在第一季度为正增长。