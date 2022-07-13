后安倍时代，日本会集体向右转吗？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

在安倍遇刺的同情票效应下，自民党所领导的自公联盟在这次日本参议院改选中，一举获得146席的过半席次。若再加上支持修宪的日本维新会及国民民主党，修宪四党的席次达177席，超过一六四席的修宪三分之二门槛。安倍生前念兹在兹的修宪大业，目前看来只差临门一脚，就端看首相岸田要不要启动这项工程。

从日本派阀政治势力消长的角度看，却可能是另一番风景。安倍身为自民党最大派系“清和会”掌门人，他在生前未指定接班人的情况下骤逝，势必引发党内派阀的权力争逐。现任首相岸田所属的“宏池会”，目前只是自民党第四大派阀，必将乘机而起，填补安倍留下的权力真空。如此，右派的清和会与鸽派的宏池会一旦开始角力，自民党将进入战国时代。

安倍执政八年，主导日本政坛十余年，他留下的最大遗产便是安倍经济学，以及让日本再次重返亚洲强国。

在内政上，安倍经济学的三支箭，主要着重在提升出口及扶植大企业，而忽视所得的公平分配，让国内贫富差距逐渐拉大。这次暗杀安倍的凶手山上彻也，其行凶理由表面上是宗教问题，实质上也是社会问题。山上从自卫队退伍后长期就业不顺，让他成为社会边缘人，逐渐对社会心生不满，埋下刺杀安倍的动机。成也安倍经济学，败也安倍经济学，这是命运的捉弄。

在外交上，安倍追随美国路线，成为美国印太战略的忠实执行者。这虽让日本再次与亚洲国家接轨，成为亚太地区强国，但由于民族主义的驱使，也让日本与邻近的中国、韩国冲突日益加剧。安倍在卸任后，喊出“台湾有事，就是日本有事”，加上美日同盟推波，将让日本卷入台海战争的风云之中。安倍在位时，是“对中和解”的倡导者；卸任后却变成“抗中急先锋”，态度转变之大犹如川剧变脸。

现任首相岸田文雄上任后，接连带领自民党打赢众议院、参议院两次大选，也延续安倍的亲美抗中路线；日本不但主导跨太平洋经济伙伴协议（CPTPP），也加入印太经济架构（IPEF）。然而，这毕竟是在安倍幕后指导的路线；在后安倍时代，岸田要如何因应这个“安倍真空”？岸田已宣示要继承安倍遗志推动修宪，但他能做到什么地步，多数外媒仍抱持怀疑，因为目前日本经济问题很多。

岸田面临的难题有二。其一，在自民党派阀重新洗牌下，谁将接掌保守派大旗？安倍在先前的自民党总裁选举时，曾属意意识形态相近的“高市早苗”。高市虽是九连任的众议员，却从未担任内阁官房长官、外务大臣、总务大臣等重要职务，政治历练仍嫌不足。而原本足以压阵的清和会大老“细田博之”，却是失言不断、丑闻缠身，长期性骚扰女职员引发众怒，回锅担任清和会领导人的可能性很低。在清和会内部遍寻无人之下，引发麻生派、茂木派的觊觎，安倍的“麻吉”麻生太郎，可能成为接掌保守派大旗的人选。

其二，在右翼保守四党联手的压力下，岸田的务实路线是否会被迫转向？这次安倍遇刺身亡，激起右翼势力的集体危机感，自民党内右翼将顺势崛起，与日本维新会、国民民主党势力结合，并要求修改和平宪法。在社会集体氛围下，一向务实的岸田已说出将继承安倍遗志，朝向修宪的目标推进。无论这是应景的场面话，还是真心话，他短期内别无选择。

安倍遇刺，让保守四党意外地冲过修宪门槛，日本会不会就此集体向右转？那把利箭，正在弦上。