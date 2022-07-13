赖清德可当亲友 但台有事日未必自觉有事

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

赖清德突获签证，到了日本以亲友团身份一吊被刺亡的安倍晋三；作为战后日本最巨大的政治身影，安倍突然故去，不但让日本迷惘，也让亚洲忧惧。台湾这时向它靠近，用上一位可能日后成为主政者的副总统去锁紧台日情谊，除了是一向恋慕日本的真情流露外，也等于下了一个重大的外交赌注。

安倍生前创造的那一条公式：台湾有事就是日本有事，也形同于美日同盟有事。是台湾对安倍最感念的政治信条与表述，安倍因而得日本最挺台的政治人物的封号。但那只是安倍个人对于区域格局的解读与信仰，至今仍未变成日本奉行的国策。

日本的官方表述仍然仅止于去年前首相菅义伟访美与拜登发表的联合声明中强调的“台湾海峡和平稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题”，以及今年5月拜登访日时与现首相岸田联合声明中十分相似的描述：“台海和平与稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的重要因素。他们鼓励和平解决两岸问题。”

日本在对台海周遭安全形势的战略选择上，仍然是亦步亦趋地跟随美国的步伐，并不是安倍的那一条“连环套”，不是台湾一有事，日本将会率先跳出来与北京一搏，从而也将美国卷入漩涡与中国大陆决一死战，犹如神风特攻队般破釜沉舟的死志。

日本的民族性确实有着某种难以言喻的赌性。在20世纪的上半叶，日本曾分别对俄罗斯与美国以一国之“悬命”似地，打了两场死战；前一场日俄战争的胜利固然让他获得了支配中国东北的丰厚报酬；但后一场珍珠港战役引致的最终惨败，却让他在迄今为止的半个多世纪里，卑屈地在美国的阴影下生存。日本若再一次以他坚强的赌性，为了台湾去对抗中国大陆，固然没有那么难以理解，几率恐也十分渺茫。

做为一个急欲恢复日本荣光的极右政治人物，隐藏于安倍内心最深的屈辱感其实并非源于中国，而是美国；台湾必须了解的是，对于日本的极右翼而言，反中只是表层的姿态，反美才是不能说出口的欲望与禁忌。反中只是阶段性的任务，反美才是终极目标。

在这个底层逻辑下，日本断不可能在没有美国也将赴战的承诺前，为了台湾率先出击，因为若不能将美国引上战场，凭日本如今的实力，很可能成了这场战争的陪葬物。不但反中变成烟云，连反美都成了泡影。

综此，安倍的这一条公式其实是错误的，或根本上是不存在的。唯一能够成立的公式应该是：台湾一旦有事，若华盛顿视其为美国有事，则日本才有事。

亦即，真正的关键是，当解放军以武力解决台湾问题时，美国认不认为这是美国必须军事介入予以反制的核心利益？如果认为这不是其核心利益，并且不愿为了一个次要利益而出动美国大兵，日本恐亦将在旁按兵不动。

退个一百步，就算安倍这一条对台湾而言可谓浪漫万分的宣示，是安倍有生之年必然要推动的大战略，安倍也已然永远逝去。谁真的能继承他这条战争公式，义无反顾地推行下去，并且还能得到日本民众的认同？放眼望去，日本政坛中并无第二个可能的安倍，可以继承这一条路线。

眼前的岸田确有意接收安倍的政治遗产，亦即推动日本修宪，恢复日本为一个正常国家，但修宪行动首先触动的并不是日中之间的矛盾，而将是美日的矛盾，美国放不放日本这头已压制了70余年的老虎出柙？这是华盛顿首需思索的难题。

台湾真切地表达对安倍的怀念，可谓情有可原，因为没有人再像安倍那样赤裸地说出你有事即我有事这般的豪语了；但过度将这句话当成日本的国策，于是全部筹码放在同一个篮子里，更加激越、无畏地挑衅中国大陆，以为有日美为后盾即可高枕无忧，恐怕是完全拨错了算盘.

做为一位“务实的台独工作者”，赖清德更要谨记他自奉的“务实”二字，别以为走了一趟安倍的内室，台日就有了歃血的盟约。当台湾有事，日本觉不觉得他也有事，现在整个日本，谁都说不准！