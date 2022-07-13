安倍对日本及东亚的影响

来源：明报

作者：李克贤

日本前首相安倍晋三助选期间遇袭身亡，日本民众及国际社会错愕不已。一是日本二战后政治稳定，近几十年鲜有政治暴力事件；二是参议院选举焦点没有什么争议，都是大众关注物价高涨、修宪派能否取得所需议席等。

日本当地民情舆论

事发后不少日本民众往现场献花悼念安倍。有受访者带同儿子到场，认为安倍为国家付出良多，希望儿子以他作榜样；另有受访者觉得安倍还有很多政策未完成，本来期望他将来可第三度拜相。

执政自民党与其他在野党都谴责暴力，表明会捍卫民主与言论自由，绝不屈服于恐怖主义。首相岸田文雄强调会承继安倍的思想，保护民主。立宪民主党、公明党及共产党等纷纷哀悼安倍，指出大家的政治理念虽南辕北辙，但言论都不应被暴力所阻。及后得悉凶手的动机与宗教团体有关，而非政治议题，安倍之死可说是无妄之灾。

各大日本媒体对安倍的短评，多是二战后出生的第一位首相，以及宪政史上在任最长的政府，对其政策有所嘉许。《日本经济新闻》的讣告赞扬安倍是精明政治家，特别是安倍经济学的“三支箭”、与美国前总统特朗普的紧密关系，以及他于2016年提出的“自由与开放的印太”，都引领日本回归世界舞台。《日本时报》则引用评论文章认同安倍经济学，以及修复与中国关系的贡献。《读卖新闻》取态类近，透过访问英美学者带出安倍的积极外交取得国际社会信任、强化美日同盟等。

当然安倍亦非完人，《朝日新闻》回顾安倍一生时提及他任内订立的《特定秘密保护法》、森友学园问题，还有安倍赏樱会丑闻等，都令日本的民主蒙上一些污点。

藉着安倍遇刺身亡事件，执政自民党与修宪派在参议院选举大胜，首相岸田表明会完成安倍的遗愿，预料日本将加快修宪步伐。美国总统拜登与岸田通电话时，盛赞安倍留下“不朽遗产”，除了“自由与开放的印太”，还有美日印澳联合对话框架（QUAD）。岸田应诺会继往开来，紧随安倍的外交方针。可见安倍对内对外都有影响力，问题是他的影响力究竟有多大？他掀起的涟漪可以持续多久？

延伸小泉纯一郎路线 逐步实现右翼愿景

安倍个人在日本政坛的影响力经几十年耕耘，当然不能忽视，但他亦只是右翼其中一员、前首相小泉纯一郎特意栽培的接班人。小泉于2005年第三次改组内阁时，任命安倍为内阁官房长官；2006年，仅52岁的安倍成为首相。早于2006年竞选时，安倍主张修改二战后的“和平宪法”，日本需要成为一个“正常国家”，在外交及军事上可以独立自主。经济方面，安倍提议持续的体制改革，从而将日本带出长期经济低迷。但其实这些路线都是小泉的延伸，或者说是日本右翼的诉求。例如早于安倍成为首相之前，小泉内阁已铺路将防卫厅升格为防卫省，直至安倍上任后落实。

安倍于2012年再拜相，再度贯彻小泉之志。2013年安倍质疑二战东京审判的正当性，又指日本侵略无定论；同年表明会修改和平宪法第9条，使日本可名正言顺拥有军队及作为“正常国家”的交战权。2014年安倍首次于“建国纪念日”发表演说，呼吁民众培养爱国心，建设“自豪日本”。至2015年，安倍藉着自民党在国会的优势通过新安保法案，以扩大自卫队派遣海外的范围。他亦在不同场合谈及日本“不应背负谢罪宿命”，有意无意地淡化二战的“深切忏悔”或“非核三原则”（不拥有、不生产、不引进核武器）。当然，这一切都归功于安倍经济学，安倍将小泉过去的政策加以改善及强化，使其政府获得长期支持，慢慢实现右翼的愿景。

日本右翼的影响力不止安倍一人。安倍2020年离任首相，后继的菅义伟因冠病疫情及东京奥运会而无暇兼顾其他事宜。岸田与安倍派系不同，但对修宪及重建日本强国地位，基本上目标相同。安倍早前凭借前首相身份，提出“台湾有事即日本有事”及“共有核武”（拥核国与同盟国共有核武器），为岸田塑造日本国内国外的讨论空间，现在岸田亦公开称继承安倍遗志。但还有一人值得留意——小泉纯一郎的儿子进次郎，他在首相官邸公开宣布婚事，亦是菅义伟政府的环境大臣。小泉进次郎受访时透露，他于行刺事发前一天与安倍通过电话，亦在6年前同一个地点做街头演讲。一下子小泉父子与安倍的关系可说是变得一脉相承。不过若说是安倍的影响力，似乎是日本右翼的持续影响力比较合适。

安倍为东亚添乱？

大部分评论肯定安倍的外交政策，但于东亚而言，安倍的影响力十分有限。先说俄罗斯。安倍一直希望解决与俄国北方四岛的主权问题，但经多次领导人会晤，依然没有丝毫进展。朝鲜的导弹及核威胁让安倍干着急，他曾多次要求中国与美国发挥影响力。及至特朗普与金正恩在新加坡会面后，安倍表明希望亦可与金正恩举行双边会谈，当中除了核威胁，还有几十年前被朝鲜绑架的日本人问题。安倍一直要求美国总统帮忙从中斡旋，但最后华府可为日本做的不多，朝鲜亦没有答允与日本会谈。安倍的右翼取态亦破坏了与韩国的关系，令双方本来在历史及领土纠纷的分歧更形恶劣。

而进一步制约安倍影响力的，分别来自中国及美国。安倍展开第二个任期时，正值日本“国有化”钓鱼岛的余波，日系汽车于中国销售急跌，最愿意在日本花钱及数量最多的中国游客杯葛日本。

2013年初，安倍透过执政联盟公明党党魁山口那津男，向中共总书记习近平转交他的亲笔信，希望以党与党的关系缓和国与国关系，安倍表明希望尽快与习近平会面。但安倍不断发表右翼言论，被习近平于同年的博鳌论坛暗批，指一些国家以一己之私搅乱世界，日美当可算在内。该年7月，中国否决与日首脑峰会，指安倍必须以实际行动显出诚意改善中日关系。而相信大家会记得的一幕，是2014年11月中国主办亚太经济合作组织会议，未等安倍将话说完，习近平已将头转离安倍，当时后者难掩尴尬之情。

而美国有鉴于安倍的右翼言论，与东京保持了相当距离。2013年中美韩举行战略协商，就将日本排除在外。2014年华府劝阻安倍参拜靖国神社，以免进一步危害东亚的战略稳定；同年美国要求日本归还300多公斤核原料，似是提醒日本必须遵从“非核三原则”。至2015年安倍访美在当地国会发表演说，成为首位日本首相获得如此高规格接待。据报本来安倍是要推销“新日本观”，寻求与美国更平等的合作关系，却遇到部分国会议员联署要求安倍要有正确历史观，最后安倍在演说中就日本于二战时的角色表示“深切忏悔”（deep repentance）。

中美联手 见安倍外交影响力界线

在中美不约而同的联手下，安倍不得不有所收敛，但显然已可见安倍影响力的界线，而且有些结构性问题非安倍一人之力能达。首先，中日经贸关系限制了安倍的对华政策，日本政商界深明与中国不可能完全经济脱钩。其次，因应中国崛起，日本更需借力美国，但倒向美国一方即安倍的外交自主权会受限，除非那些提议正合美国利益，如印太战略；反之安倍一些个人主张会被美国拒绝，例如2016年美国就曾拒绝日本派军舰到南海参加“自由航行”，以免刺激中国。最后，安倍纵然有政治远见采取全天候外交，于俄、朝、韩、中、美之间可做的还是不多，原因非在安倍，而是日本的实力有限。

安倍于日本国内的影响力，相信会被右翼势力传承；其对外影响力大概是为印太战略留下清誉，始终实际推手的还是美国。

作者是东京国际大学国际战略研究所副教授