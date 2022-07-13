美国又有新招制裁中国半导体产业？

来源：中时电子报

作者：乌凌翔

战略学者最担心国家间摩擦出现“升高”（Escalation）的情势，有可能演变为较激烈的冲突，最后成为不可控的战争。眼前的俄乌战争就是个案例：美国发现对俄国的一波经济制裁无效，就会再追加一波更强力的制裁，看看有没有效，这种加压就迫使冲突情势升高，所以普京每每威胁或暗示要动用核武，当然非我们这些旁观者所乐见。

美中科技战也是某种型式的战争，只是没有火炮四射＋血肉横飞，但是战略思考相同，情势也可能升高。最近美国可能就在考虑要加强在半导体领域制裁中国大陆了，台湾一般媒体并没注意，但跟最近股价跌势凶猛的半导体族群有关。

消息来自美国彭博社（Bloomberg），内容是一位匿名者提供的内线消息，重点是：美国政府要加强压制中国半导体的制造能力，方式是希望能说服荷兰政府，要荷兰政府禁止荷兰公司ASML把“深紫外光微影设备”（DUV）卖给中国，而且除了荷兰，也施压日本要比照办理。

这里有一些半导体专业知识为大家科普一下。“微影”是Lithography的台湾译法，大陆称微影设备为“光刻机”，大略分为两大类：EUV（极紫外光微影设备）与前述的DUV，前者只有荷兰ASML一家公司能制造，后者则有日本的Nikon与Canon能分食一点旧技术微影设备的市场。EUV能协助生产最高端的－譬如10奈米以下的－芯片，前一阵子韩国三星副会长李在镕亲赴荷兰拜会 ASML就是为了多得到供不应求的EUV，因为要赶超台积电得靠EUV。之前美国施压荷兰政府不准发EUV出口许可给ASML销往中国，中国第一大厂中芯国际（SMIC）就一套EUV也买不到。

DUV－相对来说－没那么高端，一般用来生产成熟制程的芯片，美国之前似乎没特别管制中国买到DUV。现在彭博的爆料就是说这种况要改变了，老美可能连DUV也要管制了，用军火来比方，好似之前只留意重武器，现在连轻武器也盯上了。

为什么呢？

美国对付中国的大战略是压制中国崛起，贸易战没取得明显战果，2021年美国对中国商品贸易逆差比2020年增加450亿至3553亿美元，仅次于2018年4182亿美元的最高纪录，显然美国仍然严重依赖中国制造的商品。

科技战的主战场──半导体领域不能再败啊！

半导体的产品──芯片是科研、商业、军事各领域都需要的关键元件，重要性超过石油，成为新世纪的国家战略资源。美国若能限制中国取得芯片，就能全面延宕中国的整体产业发展，重创其经济，达成压制中国崛起的终极目标。

麻烦的是，前年（2000）9月美国把中芯国际列入黑名单，这一年半来，中国大陆本土的芯片产量，不但没有减少，反而增加，这不等于科技战中的半导体高地也有失守的危险了吗？而且，美国发现DUV中有高端机型可以替代部分EUV先进制程功能，生产出高端芯片，换言之，不但产量压不住，质量围堵也可能有漏洞！

以上就是这则彭博新闻的由来，不过就是一种断绝你生产工具的“源头打击”战略，言之成理。坦白说，美国若一直没动作，才叫人意外。

有趣的是，光刻机也好，微影设备也好，并不是美国造的，而是荷兰与日本的绝活，美国没法依“国防生产法”直接命令它，因而爆料者才说，美国政府是想要“说服”ASML与日本Nikon。这么慈眉善目？人间真有“善霸”（Benign Hegemony）？

美国掌握全球半导体设备制造之牛耳，ASML生产的EUV零组件有也27%来自美国，另27%来自美国盟友──欧洲，山姆大叔掐不住中国的脖子，还掐不住荷兰ASML公司的脖子吗？

美国早就有民意代表呼吁美国政府拿出更强力的办法，来压制中国的半导体产业崛起，不，最好打趴在地，所以，这则消息应该不是空穴来风，我们等着看吧！

作者为资深媒体人