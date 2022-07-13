赖清德访日的弦外之音

来源：中时电子报

作者：蔡增家

有人说台日是“地震共同体”，在同属地震频繁带下，双方透过领导人的赈灾与慰问，建立起彼此的私人友谊。2018年，安倍以首相身份在花莲大地震时写出“台湾加油”，今年日本福岛外海出现强震，蔡英文也在推特中以日文说“台湾与日本同在”，这就是台日情感连结的最好典范。

然而，台日也是“吊唁外交”的个中好手，两年前台湾前总统李登辉过世时，日本前首相森喜朗抱病千里迢迢前来台北，他一下飞机不先去悼祭，反而直奔总统府会见蔡英文，还说“菅义伟首相期盼与蔡总统通话”。台日祭吊转外交的功力可见一斑。

日前，在台日的“刻意”低调下，台湾副总统赖清德翩然出现在安倍位于东京涩谷的家里，台湾现任副总统“公开”访问日本，自然成为民进党政府大外宣的对象。1985年时任副总统的李登辉都只能以过境名义访日，如今，赖清德的堂而皇之入境日本，当然被称为台日关系上的一大突破。

表面上，赖清德到日本是台日断交50年来的首开先例，过去台湾大多是卸任领导人访日，连亲日的李登辉在2001年都是以治疗心脏病为理由，才得以一偿踏上日本故土的宿愿。但实质上，在日本政府的“精心”安排下，赖清德从副总统降为“私人之旅”，从政治接班人变成“家属亲友”，可见台日仍然没能突破1972年体制，日本政府仍在政治的灰色地带游走。

但从这次赖清德访日仍可看出台日关系的个中玄机，点出质变与量变。首先是日本政府决策时间相当短促，岸田文雄在短短两天便决定发放赖清德入境签证，不像过去李登辉访日，还要日本内阁会议层层的审议批准，可见这是岸田的个人意志，岸田以赖清德访日宣示他将会延续安倍友台路线的坚强意志。

其次赖清德是现任副总统，有可能是2024年民进党的接班人，依照日本过去喜欢“超前部署”，跨代建立政治关系的习性，日本政府可以趁此机会深化与赖清德的私人关系。

第三是赖清德是现任副总统，也是“台独金孙”，在中日建交50周年下，岸田借由邀请赖清德访日来冲撞1972年体制，与北京讨价还价。

最后，台湾问题一向是日本右翼的最爱，岸田让台湾现任副总统访日，形成一种“类外交突破”，自然也是拉拢自民党内右翼保守势力的政治手法。

从岸田友台的两面作法，可以看出他开绿灯让赖清德访日，不在于提升台日关系，而在于国内政治的考量。在清和会群龙无首时，借力使力壮大岸田派的政治势力。另外，邀请赖清德访日，却又不给正式官衔，只以私人行程带过，游走在边缘地带，可见其不是要保台，只是要以台湾问题拉高对中谈判的筹码。吊唁外交的个中手法，不知道各位看懂了吗？

作者为国立政治大学国关中心教授