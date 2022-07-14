右翼何以把持日本政治

来源：香港01

作者：汤文诗

日本前首相安倍晋三上周五（8日）在奈良为党友拉票时被行刺身亡，他所属的自民党在紧接的周日（10日）参议院选举表现大好，赢得压倒性胜利，尤其是支持宪法第九条修正案的议员更超越修宪门槛的三份之二人数。在参众两院中支持修宪的议员都超过三份之二的情况下，很多人认为修宪将被视为“安倍遗愿”而得到通过。

日本宪法第九条规定日本“永远放弃以国家发动战争”，俗称为“和平宪法”。此法限制了日本参与美国等盟友军事活动的能力，也被右翼认为是国家主权缺失的一点分。因此如其说修宪是“安倍遗愿”，其实不如说是日本右翼整体的夙愿。安倍在任相期间其中一个主要政治议程便是推动修正宪法第九条，令日本变回一个“正常国家”。2015年底，日本通过了安保法案，解禁自卫队的“集体自卫权”，容许其参加海外盟友的战争或联合国维和等活动。不过始终宪法第九条仍然未有修改，右翼一直想再进一步修正宪法条文，在某程度上回复日本的军事力量，令日本能成为一个拥有完整主权的正常国家。

政治冷感下的右翼

修宪在日本政界是很重要的议题，但社会及平民对修宪的兴趣并不高。一方面，老一代普遍因为对二战或其后穷困日子的记忆，不想再发动战争，对修订“和平宪法”有很大抗拒。而未经历过战争的一代普遍对于政治冷感，修宪对他们是遥不可及的事。日本放送协会今年进行的民意调查显示，支持修宪的民众只占35%，不支持者占19%，不予置评者占42%。今年的民意受到俄乌战争的刺激，支持修宪者达历史纪录的高峰，但观望者仍然是社会多数。

从修宪问题可以看出，日本右翼的政治议题，未必与民众所关切的议题有关，他们利用了民众对政治的冷感，借机推动自己的议题。日本的选举制度主要为单议席制，本来就有利于大党，而近年日本投票率低下，更令执政自民党利用少数右翼的支持，便足以维持一党独大的局面。以2021年众议院大选为例，投票率只有55.92%为战后第三低。而且，自民党在当中只得到34.66%的票便拿下465个议席中近六成276个议席，但所有在野党总得票52.96%却总共只拿下约三成156个议席。

日本右翼何以壮大

日本右翼得以把持政权，很多程度上是因为战后右翼一改战前立场，依附于由美国所扶持的政权以及以《美日安保条约》为核心紧握上层支持。包括国粹派、神道派等主流传统右翼势力，在战后一个重要的改变是接受了与美国共事的政治现实。而且，日本右翼将「美日安保」视为日本政治的基本，确保日本成为亲美政权，这也令美国乐于与其合作。这些都使得右翼与自民党形成为密不可分的关系。

另一方面，与右派抗衡的左派又因为历史原因而一沉不起。1958年后，由学生群众主导的日本左翼运动兴起，其中一个目标是反对《美日安保条约》。安倍的外祖父便是当时力推「安保」的首相岸信介。但随着《美日安保条约》于1960年签订成为政治现实，而学生运动因过激的暴力以及在警察强攻大学等事件后日渐瓦解。1968年，左派再度兴起，日本共产党中部分激进人士组成了“赤军”组织，以恐怖活动谋求推翻日本皇室及政府，其在1970年代初于日本国内基本上被警方肃清。由于日本左派与激进活动基本上离不开关系，不为大部分民众所接受，加上日本在70年代后经济起飞，民众更追求稳定发展多于激进主义，这也令日本右翼更容易主导日本政治。

安倍虽已去世，但自民党与右翼的共生关系仍会继续。在右翼独大的情况下，修宪其实也只是时间问题。