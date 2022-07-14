欧元贬值背后的经济结构问题

来源：香港01

作者：倪文迪

近期弱势的欧元在周二（13日）交易时段兑美元一度跌穿1比1，并维持在平价左右。欧元大挫的最直接导火线是美国联储局笃定将继续大幅加息以平抑通胀水平，以及俄乌战争产生的地缘政治动荡、以及粮食、能源价格高企等问题。然而，欧洲面对的却不只是短期问题。

欧元下挫暴露了欧盟经济结构存在着长远风险，与日本面对的经济问题非常相似，也难怪欧元与日圆今年以来都快速下跌。假如两地无法改变其经济结构问题，其未来的经济发展都难以看到出路。

欧洲与日本异常相似

欧洲与日本的经济发展虽然各有特点，但问题相似。其一是，欧盟与日本的经济都依赖超低利率刺激经济，欧洲央行与日本央行是主要经济体之中仅有长期维持负利率政策。不过，负利率政策并未能从根本改变欧洲的产业结构，反而如“软性毒品”一样使政府及企业习惯于依赖低息环境，一旦加息将有大量国家及企业付不起息。这也解释了为何欧洲央行至今仍然迟迟未能开始加息。

此外，欧洲与日本的产业结构在某些方面也很类似，使他们难以应对外部压力。欧洲除了法国核能水平较高之外，其他地区的能源自给率都很低，严重依赖外地输入。像德国这般过早决定废核，而绿色能源的供应又未能追上实际需求，一旦国际能源供应出现波动几乎没有有效的应对方法。日本既非产能源国家，2011年因为大地震而出现福岛核事故以来，核能发展亦接近停滞，情况与欧洲很相似，俄乌战争只是暴露它们这方面的弱点罢了。

此外，欧洲工业发展亦与日本有些相似。例如欧洲最大经济体德国经济非常依赖汽车业出口，但在纯电动车的竞赛中，德国车厂虽比日本要好，但市占率仍然大幅落后于中国及美国两强，未来可能有多达五成的旧式汽车厂可能会被淘汰，这也使欧洲长远的经济发展不容乐观。

先进国家返贫

面对多种经济结构的忧虑，如果欧洲及日本处理不好，将来很可能演变成“返贫”问题。 近年，日本停滞的经济发展就引来很多关注。日本国内的研究结构指，由于工业竞争力低，人口下降等种种负面因素影响，日本的人均GDP很可能在未来数年被邻近的韩国、台湾等追越。而加上债务重压、货币快速贬值等问题，日本人的生活质素可能出现倒退。

虽然“返贫”的讲法有些夸张或遥远，但并非遥不可及。所谓不进则，无论是欧洲或是日本也好，假如它们无法处理好经济的结构问题，放任竞争力下降，它们的人民生活水平将来的确很可能会持续下降。日本厚生省的数据反映，2020年20至29岁单身男性的平均实际可支配收入为271.6万日元，比1990年呎足足减少15％。这就说明生活质素下降不是空穴来风的讲法。

香港亦应该牢记不进则退的教训，不能不思进取继续在经济上“食老本”，要与时并进保持在全球的竞争力，否则将来很可能面临生活质素倒退甚至“返贫”的情况。